‘Alito’ Moreno irrumpe en plenaria de senadores del PRI y Osorio Chong reprocha que se ‘coló'

El lugar se quedó lleno de platos, tazas y sillas vacías. Los letreros que se habían montado para celebrar la reunión plenaria de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) era lo único que quedaba. La visita del presidente del partido, Alejandro ‘Alito’ Moreno le puso punto final al evento.

A su salida, Moreno aseguró que él había sido invitado. Sin embargo, esta versión fue desmentida por el coordinador de la bancada priista, Miguel Ángel Osorio Chong, quien rechazó que el presidente de su partido hubiera sido requerido en la reunión de los senadores.

“Alito llegó de manera abrupta, creo yo hasta irresponsable, porque pues era un acuerdo del grupo parlamentario, él es presidente del PRI, no es dueño del PRI, él es presidente del PRI no coordinador del grupo parlamentario en el Senado de la República del PRI”, reclamó.

Claramente molesto por lo sucedido, Osorio Chong insistió en que los senadores del tricolor habían establecido que únicamente se iba a recibir a Alejandra del Moral, precandidata al gobierno del Estado de México, y a Manolo Jiménez, quien busca ser el abanderado priista en Coahuila.

Aunque el senador también reconoció que se había llegado a un acuerdo para que Alito Moreno se reuniera con los legisladores una vez que terminara la reunión plenaria, trato con el que no habría cumplido el presidente del partido.

“Se acordó que sería después de que terminara nuestra Plenaria, alrededor de las 6 de la tarde, y para variar, por si no les suena cotidiano o no recuerdan que esto se repite diariamente de él, no cumplió, faltó a la palabra y se presentó de manera abrupta”, afirmó Osorio Chong.

Una vez que había pasado el altercado, el senador se reunió con los medios de comunicación para explicar que lamentaba que sus compañeros de bancada se vieran inmersos en la polémica.

“Por eso me salí, y por eso la suspendí. Para que ellos no pueden estar en medio de esta polémica. Imagínense, si de por si hay tantos problemas en el Senado”, aseveró el coordinador.

Pero esto no lo detuvo para seguir arremetiendo contra el presidente del partido, quien, aseguró, está afectando hasta las propias precampañas, ya que “el que tiene problemas con el cumplimiento de la palabra es Alito dentro y fuera del partido es Alito”.

Una última advertencia quedó volando en por el Senado de la República, y es que Osorio Chong aprovechó el espacio para afirmar que “se los he mandado a decir a los otros partidos políticos, que tengan cuidado, porque su costumbre es faltar a la palabra y lo va a seguir haciendo”.