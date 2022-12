¿Dónde estaba la Cofece?, cuestiona AMLO tras falsificación y clonación de boletos en concierto de Bad Bunny

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la ausencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ante la falsificación y clonación de boletos durante los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano calificó al organismo como una “institución de fachada creada para simular” e insinuó que la Cofece no ha hecho nada ante el monopolio Ticketmaster en la venta de boletos para conciertos, eventos deportivos y culturales en México.

“¿Dónde estaba la Cofece? ¿Qué hacen? Se supone que crearon a la Cofece para que no haya monopolios”, reprochó AMLO en Palacio Nacional.

“Nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar (al concierto) porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude. Algunos llorando, porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos, la verdad que sí me produjo sentimientos”, añadió.

En este contexto, el titular del Ejecutivo afirmó que ya dio órdenes para que la Profeco interviniera y obligara a Ticketmaster a devolver el costo del boleto a los afectados “más un excedente al que tienen derecho”.

No obstante, dijo que no eso no era suficiente, por lo que aprovechó para pedirle públicamente a Bad Bunny ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México... aunque dijo que el Gobierno de México no tenía dinero para pagarle.

“Pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo, ojalá y venga, no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él”, pidió López Obrador.

“Nosotros nos encargamos del escenario y de las luces. Claro no tan espectaculares, porque estuve viendo como salió ahí en el Azteca volando en una palmera, eso si no se puede acá, pero una tirolesa, esa sí se la podemos poner”, indicó el presidente esta mañana.

El mandatario busca resarcir los daños ocasionados por Ticketmaster, la empresa encargada de la venta de boletos para los shows de Bad Bunny y que por malas prácticas provocó que cientos de personas se quedaran fuera del Estadio Azteca durante el primer evento en la Ciudad de México.

La Profeco registró casi dos mil quejas por boletos clonados: mil 600 del concierto del 9 de diciembre y 110 del 10 de diciembre.

“Sería muy bueno y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica; no es culpa de él, es culpa de quienes vendieron los boletos pero el podría hacer un tiempo y contribuir; además, lo estoy planteando porque no pierdo nada y sé que él es un joven sensible, tiene muchos seguidores, es un fenómeno mundial”, agregó.