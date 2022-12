¿Boletos clonados para Bad Bunny? Profeco acusa a Ticketmaster de vender boletos duplicados

Cientos de consumidoras y consumidores se quedaron sin entrar al Estado Azteca para los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México, debido a que varios de ellos y ellas tenían boletos clonados, según se les dijo al intentar ingresar. Este error fue responsabilidad de Ticketmaster, apuntó este lunes Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La empresa boletera emitió para venta boletos duplicados, no falsos, explicó Sheffield. “No es posible detectar cuál (boleto) es el falso, si los emite Ticketmaster, ¿cómo van a ser falsos? Son duplicados”, indicó en entrevista para Radio Fórmula.

“En realidad el boleto pasaba, pero no les identificaba un lugar preciso, por eso pedimos una explicación, la responsabilidad es de Ticketmaster”, añadió.

Y señaló que el único responsable de que cientos de fans no pudieran acceder al Estadio Azteca es de Ticketmaster y no de los organizadores del recinto.

Sheffield destacó que hasta ahora se tienen identificados mil 600 casos de personas con boletos duplicados del concierto de Bad Bunny del viernes 9 de diciembre, mientras que hay otros 110 casos del sábado 10 de diciembre.

No obstante, la Profeco espera que las denuncias de fans del ‘Conejo Malo’ sigan llegando en los próximos días, por lo que se estima que podría haber hasta dos mil personas afectadas por los boletos duplicados o clonados.

“Es la primera vez que tenemos una cantidad tan grande (de quejas por boletos duplicados). Lo que habíamos llegado a detectar son como el sábado 100, 120, 130, 90, 50 de boletos duplicados. Y en esos casos puede resultar creíble que dos o tres personas los hayan clonado y vendido por vías alternas como una supuesta reventa y eso se entiende y sabemos proceder, pero lo que ocurrió con Bad Bunny es otra cosa”, comentó el procurador.

Sheffield consideró que Ticketmaster no ha sido sensible ante las y los consumidores, y que los boletos clonados que impidieron el acceso al concierto del viernes pasado no es el único incidente con Ticketmaster, pero sí es el más grande.

“Lo que puede estar sucediendo es que tienen funcionarios corruptos, delincuentes, ahí adentro (en Ticketmaster). Además, la manera en que corrigen de un día a otro también levanta sospecha”, dijo Sheffield en entrevista con la radio.

Profeco advierte a Ticketmaster sobre multa por incidente con Bad Bunny

La Profeco recordó que Ticketmaster tiene que reembolsar el costo total del boleto y servicios cobrados a consumidoras y consumidores que no pudieron ingresar al concierto de Bad Bunny los días 9 y 10 de diciembre.

El reembolso a fans debe incluir el costo total del boleto y servicios que cobra Ticketmaster, más el 20 por ciento de indemnización, apuntó Sheffield en su entrevista con Radio Fórmula.

Al ser cuestionado sobre qué pasará si Ticketmaster pone trabas sobre las devoluciones, Sheffield apuntó:

“Entre más oposición presente Ticketmaster, como dicen en mi pueblo, entre más la haga de tos, más grande será la multa que se le imponga al cierre de este tema (...) Si de todo nos generan un problema, como ha sido en el pasado, por cierto, pues más grande la multa”, apuntó.

Quejas y denuncias en el primer concierto de Bad Bunny en CDMX

En el primer concierto del cierre del ‘World’s Hottest Tour’ de Bad Bunny en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, cientos de fans se quejaron de la organización y Ticketmaster en redes sociales luego de que, entre los principales problemas este 9 de diciembre, se encontraran largas filas tras boletos falsos, clonados o cancelados.

Varias zonas del inmueble quedaron vacías y retrasaron el inicio del espectáculo, por lo que el caos detonó aglomeraciones y descontentos afuera, incluso entre quienes compraron su boleto por la vía legal luego de un sold out que llevó los precios de reventa a rebasar los 500 mil pesos.

Algunos boletos impresos generaron marcas como el de “refund”; a otros se les argumentó que sus boletos habían sido cancelados o el problema era del banco.

Tras los incidentes que provocaron gritos y enojos, Ticketmaster ofreció una disculpa y anunció reembolsos de quienes presentaron boletos legítimos y no pudieron acceder.