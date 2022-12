Bad Bunny: Quejas y denuncias en el primer concierto del ‘Conejo Malo’ en CDMX

En el primer concierto del cierre del ‘World’s Hottest Tour’ de Bad Bunny en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, cientos de fans se quejaron de la organización y Ticketmaster en redes sociales luego de que, entre los principales problemas este 9 de diciembre, se encontraran largas filas tras boletos falsos, clonados o cancelados.

Varias zonas del inmueble quedaron vacías y retrasaron el inicio del espectáculo, por lo que el caos detonó aglomeraciones y descontentos afuera, incluso entre quienes compraron su boleto por la vía legal luego de un sold out que llevó los precios de reventa a rebasar los 500 mil pesos.

Hubo quienes esperaron con varias horas de anticipación escuchar en vivo canciones como ‘Tití me preguntó’ o ‘Callaíta’, pero no lo consiguieron y volcaron su frustración; desde días antes, quienes querían disfrutar de la música del ‘Conejo malo’ instalaron carpas y casas de campaña para acampar sin importar el frío de la capital.

Las quejas de Bad Bunny en el Estadio Azteca

Muchos de los comentarios se repitieron con situaciones similares entre sí. Accesos cerrados, máquinas que marcaban error y hasta robo de los boletos fueron denunciados.

“De todas mis amigas, mi boleto es el único que no pasó, lo clonaron en Ticketmaster. Hoy cumplo 20 y nada, estoy sola”, dijo una joven al borde de las lágrimas. Sin embargo, no fue la única ya que hubo quienes reportaron que, aunque compraron en la preventa “priority”, no pudieron ingresar.

Otro de los casos más vistos de hoy. Publicado por la usuaria "mayra_rod" y compartido en su cuenta TikTok pic.twitter.com/1oVLJDNSzP — Setlist.me (@Setlist_me) December 10, 2022

Las peleas de quienes buscaban acceder con los elementos encargados de verificar las localidades no se hicieron esperar, ni los intentos de portazo. Algunos boletos impresos generaron marcas como el de “refund”; a otros se les argumentó que sus boletos habían sido cancelados o el problema era del banco.

Ayer fue el día más frustrante, horrible de todos los años que tengo asistiendo a conciertos que es loq te mas me gusta en la vida 🤬gatumadd@&$;/; @Ticketmaster_Me mucha gente con boletos auténticos nos quedamos fuera @sanbenito #FraudeTicketmaster #badbunnycdmx #BadBunny pic.twitter.com/Ruy3EMrOKa — Luis Torres (@luistorres952) December 10, 2022

“Fueron 3 intentos y el boleto marcó que no tiene acceso. La verdad triste es poco a cómo me siento. No es boleto de reventa, soy el titular”, dijo un usuario que lo tuvo en sus manos desde abril pasado.

El supuesto robo de los tickets de las personas de la entrada o la policía al intentar pasarlos también fueron evidenciados. “Chingo de dinero, no solo del boleto, avión, hospedaje, ahorros, ilusiones. Para que no nos dejaran entrar, aun comprando nosotros los boletos directamente en el sitio oficial”.

@Ticketmaster_Me @Profeco @tourbadbunny

Cuidado con este tipo de acciones, no se dejen, que los chequen en todas las maquinas, por que que casualidad que después de yo pase todos esos atrás de mi pasaron con la máquina que me valido mi boleto 🥲 pic.twitter.com/Q0qCgQarAQ — Adolfo:) (@AdolfoIts) December 10, 2022

Ticketmaster pide disculpas y anuncia proceso de reembolso

Luego de que Profeco solicitara un informe a Ticketmaster, la empresa aseguró que ya estaban en comunicación. Además de pedir disculpas, anunció el reembolso para quienes adquirieron boletos legalmente y se quedaron afuera.

“Los inconvenientes en los accesos fueron consecuencia de la presentación de un número sin precedente de boletos falsos, lo que provocó una aglomeración de personas fuera de lo normal y una operación intermitente de nuestro sistema. Lo anterior generó confusión y complicó la entrada al estadio, con la lamentable consecuencia de que algunos boletos legítimos les fuera negada la entrada”.

El Estadio Azteca publicó un comunicado aceptando los problemas, tras lo cual cerraron accesos para la seguridad de los presentes.