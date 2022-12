Bad Bunny en CDMX: Fans acampan y hacen fila en las inmediaciones del Estadio Azteca

Los fans que consiguieron un boleto para los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México, que se venden en reventa por más de 500 mil pesos, ya están ansiosos por el inicio del ‘World Hottest Tour’, por lo que antes de las presentaciones de este 9 y 10 de diciembre, durmieron a las afueras del Estadio Azteca en la búsqueda de un buen lugar.

Los seguidores del ‘Conejo malo’ instalaron lonas, carpas y casas de campaña desde varias horas antes para no perderse detalle del espectáculo inspirado en la playa, por lo que el puertorriqueño ‘vuela’ entre palmeras e incluso llega a subir a algunos de sus seguidores a bailar con él.

Fue a través de redes sociales que circularon algunas imágenes de la organización entre ellos, que incluye hacer una lista de los que ya están ahí. “Hay mucha gente ya formada para los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Azteca e incluso ya están anotando en listas a las personas que estarán en zona General y PIT, muchos acampando desde anoche”, dice la usuaria @ailoviutl.

Hay mucha gente ya formada para los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Azteca e incluso ya están anotando en listas a las personas que estarán en zona General y PIT, muchos acampando desde anoche 🐰 pic.twitter.com/vVgh2fS1Km — 皿 (@ailoviutl) December 8, 2022

La que se convirtió en la gira más taquillera en Estados Unidos de un artista latino será grabado para la posteridad, razón por lo que a los presentes no les importó el frío con tal de escuchar en vivo cancines como ‘Ojitos lindos’, ‘Tití me preguntó’ y ‘No me conoce’.

El posible setlist de Bad Bunny en el Estadio Azteca

El cantante, que anunció que se tomará una pausa de los escenarios en 2023, presenta su último álbum de estudio Un verano sin ti. Durante sus espectáculos en el Estadio BBVA, de Monterrey, tuvo a Ivy Queen y Arcángel como invitados.

Este es su posible setlist de acuerdo a su último show (4 de diciembre) –según el portal setlist.fm– aunque puede no ser exacto, ya que se han presentado algunas modificaciones.