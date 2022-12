Bad Bunny en CDMX: Clima, estacionamiento, cómo llegar y todo lo que debes saber

Todo está listo para la llegada de Bad Bunny a la Ciudad de México con dos conciertos como parte de su ‘World’s Hottest Tour’ en el Estadio Azteca los próximos 9 y 10 de diciembre en la presentación ante el público mexicano el álbum de estudio Un verano Sin ti.

Con una producción en la que ‘vuela’ y cuenta con una ambientación con temática de la playa con delfines y una nevera, el ‘Conejo malo’ se acompaña de sus bailarines para ofrecer éxitos como ‘Callaíta’, ‘Tití me preguntó’ y ‘Me porto bonito”. Se espera que el espectáculo supere las dos horas de duración.

Estacionamiento en el Estadio Azteca

En su cuarta visita al país, el puertorriqueño ha agotado todas las entradas y la reventa de boletos alcanza hasta los 500 mil pesos. En Monterrey, tuvo dos artistas invitados: Ivy Queen y Arcángel.

El establecimiento general del inmueble tiene 7 puertas de acceso. Debido a que se trata de un evento de alta demanda, su capacidad es de 87 mil espectadores, te recomendamos llegar temprano.

Aunque el espectáculo oficialmente comienza a las 20:30, no te confíes. Las puertas de acceso se abrirán desde un par de horas antes.

Lo que no puedes llevar al concierto de Bad Bunny

Recuerda que al Coloso de Reforma no se pueden llevar sombrillas, comida, líquidos, ni objetos que se puedan considerar proyectiles. No cámaras, ni grabadoras y no se permite fumar dentro del inmueble.

El clima en la CDMX

Para este viernes 9 de diciembre te espera una temperatura máxima de 22° y una mínima de 7°, mientras que el sábado 10 de diciembre el clima marca altas de 23° y bajas de 7°. En ambos casos no se contempla la posibilidad de lluvia.

¿Dónde está y cómo llegar al Estadio Azteca?

Se ubica en Calz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, de la alcaldía Coyoacán. Para llegar en automóvil puedes tomar vialidades como Calzada de Tlalpan, Acoxpa, Periférico y Circuito Azteca.

En cambio, si tu opción es el transporte público la vía más sencilla es a través del Tren Ligero, pues su estación Estadio Azteca (en dirección de Taxqueña a Xochimilco) te deja afuera. Si vienes en metro, debes hacer la conexión en Taxqueña de la línea 2 (azul).