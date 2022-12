‘San Benito’ se manifestó: Bad Bunny ‘bendice’ a pareja en Monterrey

Los primeros dos shows de Bad Bunny en México han sido todo un éxito, y en redes sociales han circulado cientos de historias relacionadas con los conciertos que ofreció el reguetonero en Monterrey, incluyendo la de una pareja que recibió ‘su bendición’.

En TikTok se ha hecho viral un video del usuario identificado como Gustavo Feria, quien señaló que el ‘Conejo Malo’ ‘bautizó' a su bebé, pues durante uno de los shows en Monterrey él y su pareja, con cinco meses de embarazo, captaron la atención del cantante.

Todo esto ocurrió ante la mirada de los miles de fans que se dieron cita en el Estadio BBVA el pasado fin de semana.

Bad Bunny ‘bendice’ a pareja en Monterrey

En medio del concierto que estaba ofreciendo, Bad Bunny comenzó a interactuar con los asistentes sentado en el escenario a lado de sus bailarines, cuando una joven que se encontraba en el área ‘Playa VIP’, entre las primeras filas del escenario, comenzó a brincar para llamar la atención del cantante.

“¿Un bebé? ¡Felicidades! ¿Hace cuánto recibiste ese bebé?”, preguntó Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, en cuanto vio a la joven, que llevaba una blusa de color plateado. “Cinco meses”, respondió ella.

“¡Felicidades! Un aplauso para esta bonita pareja. Yo ni me he casado, ni tengo hijos, so... Yo cuando veo eso todavía me sorprendo, así que felicidades por eso”, dijo el ‘Conejo Malo’, a lo que todos los asistentes gritaron y aplaudieron.

Después, el intérprete de ‘Tití me preguntó' le dedicó unas palabras a la pareja regiomontana: “Una pareja muy bonita; ella se ve muy bonita, él es un galán de telenovela [...] podrías salir en cualquier novela. Hacen una pareja linda. Ella se ve que es divertida y amorosa, él se ve que es un hombre que la respeta, que la quiere mucho… pero tiene cara de celoso”, comentó Benito, provocando las risas de su audiencia.

Tras hacer este comentario, él dijo que no era celoso, dando inicio a su tema que lleva precisamente como nombre ‘Yo no soy celoso’.

El video, que ya acumula más de 400 mil reproducciones, tiene comentarios felicitando a la pareja: “Yo estaba ahí y dije a mi novio ‘ese bebé ya está bendecido por Benito, ya ganó en esta vida’ jajaja”, “Se ponía a charlar con ellos de la nada JAJAJAJJ lo amo” y “Chicos, muchísimas felicidades estuve en el concierto y lloré de emoción por ustedes” fueron algunos de ellos.