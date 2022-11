AMLO acatará orden de la Corte; enviará terna para la Cofece

AMLO confesó que no conoce a los posibles integrantes de la terna que enviará a la Cofece. (Cuartoscuro)

A regañadientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acatará la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y enviará su terna para completar el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina, el mandatario mexicano señaló que si no hay posibilidad de desaparecer la Cofece, cumplirá con lo establecido por el Poder Judicial y mandará una lista de candidatos en los próximos días.

“Vamos a cumplir con el mandato de la Corte y vamos a enviar la terna. Yo no estoy de acuerdo con la Cofece porque es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a empresas públicas, no defiende al pueblo. Son instrumentos que fueron creando para proteger el modelo privatizador”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“De todas maneras, si no hay posibilidad de que se desmonte todo este andamiaje protector de intereses creados, pues hay que cumplir lo que ordena la Corte. Voy a mandar la terna”, añadió.

No obstante, López Obrador no descartó que en un futuro pueda desaparecer la Cofece y otros organismos autónomos.

SCJN acusa a AMLO de omisión

Este martes 29 de noviembre, la SCJN estableció que el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 30 días para enviar al Senado de la República sus candidatos para completar el pleno de la Cofece.

En este sentido, el máximo tribunal señaló al presidente por haber sido omiso en enviar sus posibles aspirantes a comisionados del órgano en más de año y medio, lo que ha perjudicado al órgano autónomo.

Durante su exposición, el ministro Alberto Pérez Dayán señaló que, frente a esta falta de acción por parte del Poder Ejecutivo, la SCJN se debe de posicionar, independientemente de los comisionados que falten.

“Al ser cuatro, y algunas de las decisiones más trascendentes se tomarían por cinco votos, pareciera no sólo necesario, sino urgente. Pero lo mismo sucedería cuando sean seis y se requiera el séptimo, o incluso más grave si son tres y no puede sesionar”, señaló el ministro.

Por otra parte, el ministro Jorge Pardo Rebolledo señaló que la composición del organismo autónomo está dictaminada por la Constitución, por lo que se debe respetar lo que mandata el documento.

“El argumento fundamental es que se está afectando el diseño originalmente establecido para ese órgano en la Constitución, donde se estableció que el pleno se conformaría por siete personas”, afirmó.