Tortilla cara en México: Cofece investiga ‘mañas’ en distribución y venta de maíz

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación por posibles barreras a la competencia e insumos esenciales en los mercados de maíz y de harina de maíz a nivel nacional.

Detallan que los mercados investigados son los de distribución y comercialización de maíz, así como de la producción, distribución y comercialización de la harina de maíz y servicios relacionados en territorio nacional.

“Estos mercados son importantes porque el maíz y sus derivados, tales como la harina de maíz, son productos fundamentales en la alimentación de los mexicanos y forman parte importante de la actividad agrícola y comercial en territorio nacional”, puntualizó la Cofece.

La noticia sobre esta investigación se da a conocer después de que en octubre pasado, la Red de Maíz afirmó que el precio de la tortilla no bajará por la entrada del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), pues las medidas no tienen impacto para las tortillerías.

Agregó que existen aumentos desproporcionados de las harinas y de otros insumos e incertidumbre con las compras de maíz a los productores que no respetan los precios pactados antes de la cosecha.

¿Cuánta tortilla comemos los mexicanos?

En México, 98.6 por ciento de la población consume tortilla, y en algunas ciudades, el consumo anual por persona es de 56.7 kg, mientras que en comunidades rurales es de 79.5 kg.

El 95 por ciento de la tortilla que se vende en México se hace en tortillerías, y su producción se encuentra dividida en 50 por ciento masa nixtamalizada y 50 por ciento restante en harina de maíz, de acuerdo con datos de la Red.

“En el extracto del acuerdo de inicio de la indagatoria con expediente IEBC-004-2022, se señala el hallazgo de elementos que dan indicios de que no existen condiciones de competencia efectiva en los mercados señalados. No obstante, el inicio de esta investigación no implica prejuzgamiento alguno por parte de la Autoridad Investigadora (AI) de la Cofece”, expuso el órgano regulador.

Para el desarrollo de esta indagatoria, el órgano tiene un periodo de entre 30 y 120 días hábiles, contados a partir de la publicación del extracto, el cual puede ser ampliado hasta por dos ocasiones.

No es la primera ocasión que la Cofece investiga el mercado del maíz y la tortilla: ya en 2016 investigó en Jalisco, donde sancionaron a 3 personas físicas por cometer prácticas monopólicas; y en 2018 en Chiapas, en donde se sancionaron a 5 personas físicas y 3 asociaciones de tortillería por pactar precios, solo por mencionar algunos casos.