Sansores niega disculpa pública por violencia política de género contra legisladoras del PRI

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, negó disculparse públicamente por anunciar que tenía contenido íntimo de legisladoras del PRI, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró la declaración como violencia política de género.

“Oh, qué necio Tribunal, no entiendes, no es tu función, exigís reparación de una manera ilegal, nunca serás imparcial, si un magistrado escondido, Felipe, en casa de ‘Alito’, se juntaba a conjurar. Felipe era presidente, ¿cómo podes explicar y tu me quieres juzgar tu, Tribunal indecente?”, pronunció Sansores en un verso a tresillos durante su programa Martes del Jaguar.

La mandataria campechana acusó la presunta corrupción del Tribunal y cuestionó su resolución, ya que, aseguró, su intención era advertir a las legisladoras del PRI lo que el líder del partido, Alejandro ‘Alito’ Moreno, hacía con sus fotos.

“Solo pregunta indecente: ¿Lord Brother les dio cuerizas, maletas y hartas madrizas en esas juntas secretas? Lo oyeron en el jaguar, que ya tienen de su lado cinco de los magistrados... ¿Cuál ha sido mi pecado? ¿Advertir a unas princesas que no cometan bajezas y que las usa el malvado?”, dijo.

‘Quiénes se deberían disculpar son ellas’, acusa Sansores

Layda Sansores dijo que si alguien tenía que disculparse eran las legisladoras del PRI, quienes, en sus palabras, denigran la lucha de las mujeres que buscan un espacio en la política.

También recordó que el mismo Tribunal revocó una sentencia del Instituto Nacional Electoral (INE) cuando ella denunció violencia por críticas a su aspecto físico.

“Vinieron a denigrar la lucha de las mujeres, pedimos que ellas respeten a quienes tienen dignidad. Dijo tribunal injusto, cuando sufrí violencia, ‘discriminar por la edad, por tu cara, por tu busto, solo es cuestión de mal gusto’, y revocó la sentencia que dio el INE. Tu fallo es ilegal, pero aquí primero le pregunto: ¿A quién debes sancionar? dime, tribunal sagrado, ¿a quién denuncia el pecado o a quien le pagan por pecar? Tu fallo es ilegal, eres codicia y ceguera, si quieres prende la hoguera, no me voy a disculpar”, recitó.

La Sala Superior del TEPJF determinó el 23 de noviembre que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sí ejerció violencia política en razón de género contra diputadas del PRI.

De acuerdo con la resolución, la gobernadora tenía 10 días naturales para emitir su disculpa pública en el Martes del Jaguar; sin embargo, demoró 20.

Dicha falta se acredita, según la sentencia, tras la denuncia que promovió la diputada Paloma Sánchez, por pronunciamientos que Sansores hizo el 5 de julio pasado en el programa Martes del Jaguar.

“El tribunal no tiene facultad de dictar estas reparaciones. Tuvo que haber pasado por el INE, y como son cuates de ‘Alito’, entonces se les hace fácil irse contra Layda y defender a sus compañeras. Porque yo tengo mis reservas, y lo dije como una advertencia para que se cuidaran, porque era indebido y estaban usándolas”, acusó Sansores en su programa.

Layda Sansores se negó a leer una disculpa pública que presuntamente el Tribunal Electoral le instruyó, y aseguró que su equipo ha cuidado del contenido íntimo de las legisladoras del PRI. Finalmente, dijo que su negativa es un modo de protesta y reiteró que no se va a disculpar.

Con información de David Saúl Vela.