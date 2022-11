Monreal denuncia a Sansores por violar suspensión definitiva sobre ataques en su contra

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de los senadores morenistas, denunció a Layda Sansóres ante un juez federal por presuntamente haber desacatado la orden judicial que la obligaba a dejar de atacar al senador.

El titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, Agustín Tello Espíndola, abrió un incidente de violación para analizar si la gobernadora de Campeche violó la suspensión definitiva que obtuvo Monreal Ávila a principios de noviembre.

Con el amparo 1819/2022, el senador busca que el juzgador reconozca que Sansores violó la suspensión, al continuar con los comentarios en su contra.

El juzgador estableció que la audiencia incidental para resolver si en efecto la exgobernadora violó la orden judicial.

Fue el 8 de noviembre cuando Monreal obtuvo un amparo con el que logró una suspensión provisional para que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ya no lo mencione durante su programa semanal Martes del Jaguar.

‘¿Resurgió el amor?’ Monreal salta por AMLO: ‘No necesita marchas, tiene alta popularidad’

La marcha que se llevará a cabo el próximo domingo 27 de noviembre “no la necesita” el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque mantiene niveles de popularidad del 60 por ciento, consideró el senador Ricardo Monreal.

El líder de la bancada de Morena en el Senado estimó que la marcha del próximo domingo será la más grande en la historia del México moderno, ya que rebasará la participación de un millón de personas.

De acuerdo con el legislador zacatecano, la legitimidad acompaña al primer mandatario del país, por lo que tendría que demostrar nada en las calles.

“Aún cuando no vinieran a marchar, lo que yo creo que va a ser la más grande marcha en la historia del México moderno, yo creo que va a rebasar el millón de personas, pero aun cuando no viniera ese millón de personas el presidente va a mantener su nivel de aceptación y popularidad; no va a ganar más ni menos”.

“La legitimidad lo acompaña y no tiene por qué demostrarse eso en la calle, porque la gente lo dice y lo afirma. Más del 60 por ciento está con él, lo apoya. Entonces, esa muestra del próximo domingo pareciera ser muy fuerte, pero no la necesita el Presidente de la República. Eso es lo que creo”, dijo en entrevista.