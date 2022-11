‘No soy caballo de Troya que busca dividir a la oposición’: Monreal

“No son momentos oportunos” para realizar una reforma electoral, por lo que el Poder Legislativo “no puede precipitarse ni dejarse presionar”, afirmó el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien rechazó, por otro lado, ser “el caballo de Troya” para dividir a la oposición.

“Nunca me prestaré a denostar a la oposición, nunca me prestaré a componendas, ni menos voy a prestarme a actitudes que lesionen a la oposición. Nunca lo haré ni voy a actuar mezquinamente con nadie”, soltó.

El aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República consideró, en entrevista, que el actuar del Instituto Nacional Electoral ha sido “aceptable” hasta ahora, por lo que puede regular y organizar la elección del 2024: “no pone en riesgo nada”, acotó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado hizo un llamado para detener la polarización, porque –consideró– el siguiente paso es la violencia.

“No conviene la polarización. Lo he dicho siempre. Porque después de la polarización viene violencia. No le conviene al país. Yo hago un llamado a que todos asumamos con responsabilidad y tolerancia lo que está pasando, incluso un llamado a la marcha del próximo domingo para que no se involucren sectores y permita que sea la marcha pacífica.”

El legislador zacatecano calificó como “falsas” las afirmaciones de que él es el “caballo de Troya” de Morena para dividir a la oposición rumbo a la elección presidencial del 2024.

“Hay en las redes descalificaciones que si voy a jugar un papel frente a la oposición, si voy a unir a la oposición, si voy a hacer el caballo de Troya de la oposición, si hay acuerdos con el presidente para irme a MC y de ahí dividir a la oposición. Eso todo es falso. Son conjeturas falsas que no conocen mi historia. Mi historia es muy clara de conocerla.