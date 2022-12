(Más) dinero al bolsillo de Sansores: ‘Martes del Jaguar’ monetiza en YouTube

Layda Sansores, Gobernadora de Campeche, anunció la monetización de su canal de YouTube donde realiza su programa semanal, Martes del Jaguar, y en su transmisión de este martes 6 de diciembre generó más de mil dólares en donativos.

La mandataria dijo que el objetivo de la monetización era recaudar fondos para donar juguetes y apoyar a comunidades vulnerables en Día de Reyes el próximo 6 de enero de 2023.

“Todo lo que llegue para esta vía se va a canalizar para los juguetes”, dijo la gobernadora en su programa. El dinero se destinará al Desarrollo Integral de la Familia (DIF), dirigido por Laura Sansores, hermana de la mandataria.

Minutos después de anunciar la monetización de su programa llegaron los donativos, y rumbo al final de la transmisión aseguró que tenía mil dólares (alrededor de 20 mil pesos) en apoyos.

Layda Sansores expresó su agradecimiento ante el apoyo para su programa de YouTube, y dijo que los seguidores donaron más dinero de lo que cuesta realizar el Martes del Jaguar.

Cabe recordar que la Fiscalía de Campeche dijo a mitad de año que el programa de Layda Sansores tenía un costo de 11 mil pesos por transmisión, luego de críticas de opositores sobre el dinero público invertido en el Martes Del Jaguar.

¿Es legal que Layda Sansores monetice el Martes del Jaguar?

Las políticas de monetización de YouTube no prohíben que canales de gobierno, legisladores y gobernadores moneticen. Lo único que pide es acatar las normas de la comunidad y evitar:

Spam, prácticas engañosas y estafas.

Imágenes de desnudos y contenido sexual.

Contenido perjudicial o peligroso.

Incitación al odio o a la violencia.

Acoso y cyberbullying.

A AMLO no le agrada la idea de monetizar en YouTube

En la conferencia matutina del 7 de enero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no le interesaba la idea de monetizar su canal de YouTube.

“No me gusta porque es mercantilismo, y yo soy funcionario, tengo la obligación de informar y el pueblo tiene derecho a la información, entonces aún cuando el dinero se utilizara para apoyo... no deja de ser un acto mercantil”.