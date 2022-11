Sansores arremete contra Monreal: ‘Se hace la víctima cuando es un traidor a Morena’

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, continuó las confrontaciones contra el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, a quién llamó traidor y lo acusó de hacerse la víctima ante los señalamientos emitidos en el programa Martes del Jaguar.

Durante la emisión del programa de este martes 15 de noviembre, y sin difundir conversaciones de Monreal, Sansores dijo que el morenista “debe aclarar a los mexicanos por qué apoyó (presuntamente) al líder nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, para obtener el acuerdo de no ejercicio de la acción penal y que no congelaran sus cuentas, además de confirmar si no hubo tráfico de influencias en el caso.

“En lugar de contestar ha buscado todos los laberintos posibles que lo llevan a su favorito: ‘Soy perseguido, Layda no me quiere, me quieren sacar’. No piensa... anda buscando a quién echarle la culpa. El quisiera que lo corrieran para hacer berrinche y que le den un cargo, pero no se va a dar”, avisó Sansores a Monreal.

La mandataria no siguió las instrucciones de la suspensión definitiva obtenida por Monreal y lo mencionó, además de cuestionarlo en distintas ocasiones sobre si cometió tráfico de influencias.

Sansores dijo que nadie va a “lastimar” a Monreal, y que si se queda callado a lo mejor “ahí la dejamos”, ya que “se metió (en polémicas con la gobernadora) de la manera más estúpida”.

Sansores acusó a Monreal de traicionar los principios de Morena cuando hizo a Fuerza por México, partido que se “alió con ‘Alito’”, ya que lo formó presuntamente con el dinero del Senado y los mexicanos.

Criticó que Ricardo Monreal expone a los representantes de la Cámara Alta al salir en su defensa, “aunque no los culpo, solo obedecen órdenes, habla mucho, pero no me desmiente de la verdad del WhatsApp donde se evidencia su apoyo a Alito traicionando los principios de No mentir, no robar y no traicionar”.

Layda Sansores continuó con las menciones a Monreal a pesar de que este consiguió una suspensión definitiva por la difusión de contenido en su contra. Agustín Tello Espíndola, Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó un ‘freno’ a la publicación de audios y mensajes por parte de la gobernadora en su programa Martes del Jaguar.

Con información de Lourdes Alonzo Parrao.