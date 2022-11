A Sansores ‘le vale’ suspensión a favor de Monreal; advierte que sacará más publicaciones en su contra

Layda Sansores aseguró este martes que seguirá con los señalamientos contra Ricardo Monreal, esto después de que el senador obtuvo una suspensión definitiva contra publicaciones de la gobernadora.

“No tengo ninguna cuestión personal, solo mi pregunta era si hiciste uso de tu tráfico de influencias para entregarle a Alejandro Moreno una hoja donde no lo vinculaban a proceso, donde quedaba exonerado de los delitos por los que había sido acusado por otra persona de su mismo partido”, dijo en entrevista con medios.

La gobernadora reveló presuntos mensajes de WhatsApp entre ambos políticos, en su programa El Martes del Jaguar, en los que se mostró que el senador presuntamente ayudó a ‘Alito’ ante la acusación de lavado de dinero formulada por el exgobernador Ulises Ruiz, esto a cambio de apoyo incondicional.

“Ese era mi problema, él fue buscando otros laberintos, tratando de justificarse, pero no me ha contestado la pregunta. Yo solo quiero que me responda si es o no es así porque sería lamentable que usara la justicia como medio de cambio”, insistió.

Sansores fue cuestionada sobre si seguirá con los señalamientos, a lo que respondió “contra la persona, contra la corrupción”.

Monreal obtuvo una suspensión definitiva contra Sansores y las publicaciones que ha hecho en su contra durante las últimas semanas.

Agustín Tello Espíndola, juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó un ‘freno’ a la publicación de audios y mensajes por parte de la gobernadora.

El juez ordenó a Sansores borrar el contenido que ya había sido publicado y en el que se menciona al líder de la bancada de Morena en el Senado.

El juzgador estableció que Sansores no podrá seguir publicando las presuntas filtraciones del senador, como había anunciado.

“Lo anterior no implica que no se transmita el programa denominado Martes del Jaguar, sino que, en sus subsecuentes emisiones se abstengan de emitir opiniones de (Monreal)” de la manera en la que lo venía haciendo, abundó.

Con información de Pedro Hiriart