‘Los adversarios de la 4T son otros’: Sheinbaum a Monreal por pedir desafuero de Sansores

“No me parece que tenga sentido entrar a un debate interno”, contestó Claudia Sheinbaum a Ricardo Monreal quien sugirió que la jefa de Gobierno estuvo detrás de una nueva publicación en su contra.

“Los adversarios (de la 4T) son otros, son estos que mienten cuando dicen que va a desaparecer el INE”, afirmó en conferencia de prensa.

El martes, Layda Sansores acusó al senador de contar con 48 inmuebles y un terreno de 783 hectáreas.

Sansores tildó a la ‘corcholata’ presidencial de Morena de hipócrita, pues en su declaración patrimonial no declara lo que tiene e incluso dice que no tiene ni coche.

La gobernadora de Campeche hizo el señalamiento a pesar de que un juez de control había otorgado a Monreal una suspensión provisional para que no se hicieran señalamientos en su contra en el programa Martes del Jaguar.

Monreal exigió después una declaratoria de procedencia contra la funcionaria para remover su fuero.

“Layda Sansores es una presunta delincuente. Violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada”, tuiteó.

Este miércoles, el senador también insinuó que definirá si permanece en Morena en diciembre próximo. Monreal ha señalado que “los ataques” en su contra provienen del mismo partido.

Monreal advirtió, en rueda de prensa, que en el proceso de sucesión anticipada derrotará tanto a Sheinbaum Pardo como a “los preferidos del poder”.

“Porque soy un hombre limpio, soy un hombre con autoridad moral, soy un hombre honesto. Y porque tengo capacidad para orientar y dirigir este país hacia una etapa de reconciliación, de menos rencor, de menos odio, de menos confrontación”, afirmó.

Sobre los ataques a su persona, Monreal dijo que “es muy fuerte la embestida contra mí, y no me voy a quedar callado, porque veo con mucha claridad la operación política en mi contra y porque no soy ningún cobarde, ni voy a dejarme de nadie”.

Con información de Eduardo Ortega