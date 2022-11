Sheinbaum se deslinda de ‘agarrón’ entre Monreal y Sansores: ‘Hay que llamar a la unidad’

Sheinbaum aseguró que la gobernadora y el legislador deben centrarse en la unidad del partido y no en crear conflictos. (Cuartoscuro).

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se deslindó de las más recientes polémicas generadas entre los morenistas Layda Sansores y Ricardo Monreal.

Sheinbaum aseguró que la gobernadoras y el legislador deben centrarse en la unidad del partido y no en crear conflictos; dijo que las peleas internas no benefician en nada.

Esto luego de que se implicó a la jefa de Gobierno en el conflicto entre Sansores y Monreal, ya que este le pidió ‘’frenar su jauría’'.

‘’Prudencia y unidad. Yo creo que el movimiento que representamos es demasiado importante, el pueblo de México espera mucho de nosotros. Creo que siempre hay que llamar a la unidad’', dijo Sheinbaum en conferencia de prensa.

¿Por qué están peleados Sansores y Monreal?

Hace algunas semanas la gobernadora de Campeche anunció el regreso de su programa Martes de Jaguar tras una pausa, luego de difundir varios audios donde deja con una mala imagen a Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sansores comenzó esta nueva etapa de su programa con Ricardo Monreal como protagonista. La gobernadora lo acusó de tráfico de influencias a favor de Moreno.

En tanto, Monreal tachó de ‘’presunta delincuente’' a Sansores porque intervino comunicaciones y difundió ‘’basura reciclada’'.

Por ello, Sheinbaum reiteró no estar a favor o en contra de alguno de ellos, ya que argumentó que no es la manera en que se hacen las cosas.

‘’Cada quien es responsable de lo que hace, dice y pide. Yo lo que creo es que los adversarios están en otro lado . No es mi estilo, me conocen. No creo que deba hacer esto entre compañeros del movimiento’', dijo la jefa de Gobierno.

Monreal ‘arruina’ el Martes del Jaguar: Obtiene un amparo para que Sansores no lo mencione

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, obtuvo un amparo con el que logró una suspensión provisional para que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ya no lo mencione durante su programa semanal Martes del Jaguar.

El amparo otorgado por un juez de distrito de la Ciudad de México este lunes 7 de noviembre señala, de acuerdo con Quadratin que Sansores y otras autoridades deberán abstenerse de realizar publicaciones en contra de Monreal Ávila, así como eliminar de internet y redes sociales las publicaciones en las que se habla en contra del líder de Morena en el Senado.

El amparo llega a pocas horas de que Layda Sansores presente un nuevo Martes del Jaguar, en el que prometió una respuesta contra la demanda de Ricardo Monreal y a los comentarios de sus defensores.