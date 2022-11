AMLO ‘reta’ a Monreal por reforma electoral: ‘Siempre he tenido el apoyo’ del Senado

El presidente afirmó que no manda mensajes a Monreal a través del secretario de Gobernación (Especial)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró tener el respaldo del Senado, esto después de que Ricardo Monreal dijo que “no habrá regresiones” por la propuesta de reforma electoral del mandatario.

“Dada la postura del senador Monreal y esta advertencia que plantea, ¿cuenta usted con el apoyo de toda la bancada en el Senado?”, se le preguntó.

“Siempre hemos tenido el apoyo”, aseguró el titular del Ejecutivo.

Cuestionado sobre si Adán Augusto López, secretario de Gobernación, sirve como “intermediario” con el líder de la bancada de Morena en el Senado, el presidente López Obrador aseguró que no realiza esas prácticas.

“No, no, no, yo no mando mensajes ni tengo ‘palomas mensajeras’”, agregó.

El lunes, Monreal dijo que el Senado buscará consensos y no avalará regresiones para la democracia cuando se discuta sobre la reforma electoral.

Afirmó que desde la Cámara alta, la reforma electoral será revisada con mucha seriedad y responsabilidad, harán las cosas bien, escuchando a los distintos sectores de la sociedad, luego de la marcha del domingo en favor del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Hacer las cosas bien es escuchar, hacerlas bien es precisamente hacerlas bien escuchando y buscando consenso, no imponiendo y no incursionando en regresiones o conquistas ciudadanas. Lo que sea para bien del país, de la transparencia y de la democracia es lo que haremos, por eso les garantizo que vamos a hacer bien las cosas”, expresó en una conferencia de prensa.

Al respecto, López Obrador subrayó que “aquí cada quien asume su responsabilidad y tiene que actuarse a partir de principios e ideales, y nunca olvidar jamás de que el pueblo es el soberano.

El mandatario también adelantó que en caso de que no se cuente con la mayoría calificada en el Congreso, enviará ‘un plan B’ de su reforma electoral que solo necesite la mayoría simple para ser aprobado.

#EnLaMañanera | 'Nunca se debe olvidar, jamás, que el pueblo es el soberano, es el que manda', comentó el presidente @lopezobrador_ ante una posible falta de apoyo por parte de toda la bancada en el Senado por la aprobación de la #ReformaElectoral. pic.twitter.com/UKrd5AUfFo — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) November 15, 2022