¿Marcha por el INE fue ‘striptease político’? AMLO es el que está encuerado: Kenia López Rabadán

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado “encuerado”, porque está molesto ante la movilización masiva en favor del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró este lunes Kenia López Rabadán, senadora del PAN.

Su declaración ocurre luego de que López Obrador, quien hizo de menos la marcha del domingo y afirmó que se trató de un striptease político.

“En un striptease hay encuerados y encuerado está (el presidente Andrés Manuel) López Obrador porque es claro que está molesto, desencajado, frustrado, está fuera de sí ante la movilización masiva” realizada el domingo pasado en defensa del INE, declaró la senadora panista.

López Rabadán consideró que Morena quiere destruir al INE bajo el pretexto de que el instituto electoral sale muy caro, pero dijo que es una mentira.

“México salió a marchar para defender la democracia, la paz, la justicia, la prosperidad. Morena y el presidente en su afán de dividir al México, sin lugar a dudas ha logrado esta división, ayer fue solo una muestra de que los que no queremos que siga somos más (...) Ayer esta marcha maravillosa en la CDMX dejó claro que Morena en 2024 se va”, destacó la senadora.

La vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado se congratuló, en rueda de prensa, que “más de 700 mil personas” hayan salido a las calles a marchar en defensa del INE.

“Durante semanas, el presidente López Obrador se dedicó a descalificar la marcha ciudadana del día de ayer. Hicieron lo imposible por impedirla. El gobierno capitalino de la señora Sheinbaum incluso trató de disuadir la asistencia con un “no circula” en domingo. Pero la marcha fue impresionante, maravillosa, contra todos los pronósticos del gobierno federal, cientos de miles de mexicanos salimos a defender nuestras instituciones electorales”, declaró.

El senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, destacó, por su parte, la muestra multitudinaria de cientos de miles de ciudadanos que salieron a protestar por la reforma electoral que pretende el presidente López Obrador para eliminar al INE y poner un instituto nuevo.

“Ese instituto nuevo ya no va a tener el control de la emisión de credenciales de elector, lo tendrían la Secretaría de Gobierno, hagan de cuenta como en tiempos de Bartlett, ellos manejarían el padrón, ellos decidirán quién vota, quién no vota y eso es un riesgo que ya, hoy por hoy, no lo tenemos, es un riesgo contra la democracia contra el poder votar el poder elegir a nuestras autoridades”, dijo.

Por su parte, el senador del Grupo Plural Germán Martínez Cázares señaló que “la marcha es muestra de que la oposición está de pie y nadie la derrota, lo que está herido mortalmente es la reforma electoral obradorista. No va a pasar en el Senado”. Y llamó al senador Monreal a no aprobar la reforma electoral.

¿En qué consiste la reforma electoral de AMLO?

