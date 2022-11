‘No participó mucha gente’: AMLO ‘hace menos’ marcha del INE y los ‘reta’ a llenar el Zócalo

Quienes asistieron a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) están en contra de la Cuarta Transformación de México, afirmó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En el fondo, los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país, lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del Gobierno que represento, a favor de la corrupción; lo hicieron a favor del racismo, del clasismo, de la discriminación”, declaró.

El mandatario también criticó el apoyo o la participación de personajes como José Woldenberg (expresidente del Instituto Federal Electoral) o Vicente Fox porque “ni modo que sean demócratas”.

El titular del Ejecutivo aseguró que la manifestación fue un “striptease político del conservadurismo” porque mostraron realmente quiénes son.

López Obrador también hizo menos a la marcha que se realizó en la Ciudad de México al afirmar que “no participó mucha gente”.

“No, no, no, les falta más (gente). Para tener una idea, yo calculo que por eso no vinieron al Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad del Zócalo”, afirmó.

La marcha y la cantidad de participantes desató un cruce de cifras, pues mientras el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, indicó que fueron entre 10 mil y 12 mil personas, los organizadores de la jornada indicaron que fueron más de 200 mil.

“Sí a la democracia, no a la destrucción del Instituto Nacional Electoral (INE)” fue la consigna que Woldenberg, quien fungió como único orador de la marcha.

“No a la destrucción del INE, no a la destrucción de los institutos locales, no a la pretensión de alinear los órganos electorales a la voluntad del gobierno. Sí a la democracia, sí a un gobierno democrático”, dijo en el mitin de cierre de la marcha a favor del INE, en el Monumento a la Revolución.

Con información de Eduardo Ortega y Diana Benítez