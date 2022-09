Los ataques de AMLO contra la oposición van a continuar: Kenia López

Los ataques del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la oposición van a continuar, por lo que es necesario que los legisladores del PAN, PRI, PRD, MC y el Grupo Plural demuestren su honorabilidad todos los días, aseveró la senadora del PAN, Kenia López Rabadán.

La vicecoordinadora de la bancada panista en la Cámara Alta, en entrevista para el programa La silla roja de El Financiero Bloomberg, celebró que la aprobación de la reforma constitucional para ampliar la labor de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028 haya fracasado al no lograr la mayoría calificada.

Consideró que el ejemplo que dieron los partidos políticos la semana pasada es que hay que hacer alianza con quien quiera alcanzar acuerdos a favor de México, más allá de un interés personal o político.

“Todos somos responsables de nuestras acciones, de nuestra carrera personal y pública y de nuestra honorabilidad. Me parece que hoy claramente los panistas, los priistas, los perredistas, los emecistas, los del grupo plural todos sabemos la trascendencia de nuestro voto”, dijo Kenia López.

“Si alguien es capaz de poner por encima de México sus intereses personales es una vergüenza y deberíamos de reclamárselos en lo privado y en lo público, por qué no puede ser que haya senadores en la comodidad de su riqueza o en la comunidad de no tocarlo, de no meterlos a la cárcel, y a cambio de eso México está sufriendo una estrategia de seguridad que no funciona y que está ensangrentando el país. Me parece que tenemos una responsabilidad histórica”, sostuvo.

Esta semana la iniciativa de postergar las labores de seguridad de las Fuerzas Armadas en México de 2024 a 2028 fue turnada a comisiones para que se discuta, esto después de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados, sin una respuesta concreta en la Cámara Alta.

Se espera que tras la discusión de la iniciativa vuelva a ser votada mientras PRI y Morena buscan una mayoría calificada que permita la aprobación de la reforma, mientras que partidos como PAN y PRD aseguraron en ocasiones anteriores que mantendrán el voto en contra.