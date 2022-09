Layda Sansores niega haber perdonado a ‘Alito’ Moreno: ‘En Campeche no hay PRIMor’

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, negó haber perdonado al dirigente del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas y aseguró que "en Campeche no hay PRIMor”. (Fotos: Cuartoscuro)

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, negó haber perdonado al dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, después de que en las últimas tres semanas no ha hablado del priista en su programa ‘El martes del Jaguar’.

Entrevistada durante el Tercer Congreso Nacional de Morena, la gobernadora de Campeche fue cuestionada por la prensa respecto a que ya no hace alusión a ‘Alito’ Moreno, contra quien ha despotricado exhibiendo audios atribuidos al líder tricolor por actos de presunta corrupción, entre otros delitos.

Layda Sansores aclaró que “en Campeche no hay PRIMor... no hemos perdonado Alito”, y que ya no difundir audios de Moreno Cárdenas fue una simple coincidencia en el marco del acuerdo entre Morena y el PRI para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028; además que ha sido por recomendación de su abogado.

“Fue una coincidencia, se dio y se mataron dos pájaros de un tiro, pero yo ya tenía la advertencia que dio el Juez el fallo la semana pasada, de que me volvieron a requerir porque él (‘Alito’ Moreno) me volvió a acusar de desacato”, dijo la campechana.

Asimismo, Layda Sansores señaló que su defensa sostiene que el fallo puede salir a su favor por lo que, precisó, es conveniente que la disputa legal con el líder del PRI termine porque “ya se extendió mucho porque en cada programa (del Martes del Jaguar) que sacábamos algo nos acusaban. Por eso es que habíamos decidido bajarle el tono en tres semanas”.

El dirigente nacional de PRI es investigado por la Fiscalía General de Campeche, estado que gobernó, por cargos relacionados a enriquecimiento ilícito durante su gestión.

Cabe recordar que tras el ‘espaldarazo’ del PRI a la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el tricolor propuso extender la presencia de la corporación de seguridad en las calles hasta 2028, Layda Sansores dejó de revelar material en contra de ‘Alito’ Moreno.

El hecho generó especulaciones en la esfera política sobre un acuerdo entre Morena y ‘Alito’ para cesar los ataques en su contra y que el acuerdo trascenderá al Congreso en una alianza legislativa entre las bancadas de Morena y el PRI, conocida como ‘PRIMor’.