Sin el PRI, PAN y PRD no ganarán, advierte ‘Alito’ Moreno a oposición

Los partidos de oposición del PAN y PRD no ganan solos una elección sin el PRI, nosotros sí, desafió el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas.

“¿Tú crees que ellos solos en una coalición van a ganar alguna elección? No. Nosotros sí, nosotros sí, nosotros sí estamos trabajando fuerte”, sostuvo Moreno Cárdenas.

Por eso llamó a sus aliados “en pausa” de la coalición opositora Va por México a actuar “con razón, no con emoción. En una coalición se tiene que pensar con inteligencia y con estrategia, no con el hígado”, dijo.

Les advirtió también que “nosotros no vamos a hacer quienes rompan esa coalición, si ellos quieren romper que la rompan ellos, y le van a tener que dar cuentas al pueblo de México, así de sencillo”, recalcó.

“Por eso la convocatoria es y será siempre a construir por este país, ¿qué es lo que vale más la pena? Lo que vale la pena es tener un buen gobierno, es tener buenos resultados y es ir juntos para construir”, según expuso.

“Nosotros estamos con la razón, porque hoy lo que necesita el pueblo de México son resultados, es una estrategia eficaz, es la presencia más importante que tenemos en una propuesta de gobierno sólida, que verdaderamente dé resultados”, dijo.

Moreno salió en defensa de su iniciativa de mantener a los militares en las calles para cuidar la seguridad pública -la razón de su distanciamiento con los dirigentes del PAN y PRD-. Asimismo, expuso en conferencia desde la sede nacional del PRI que “nuestra propuesta lleva la fortaleza de no sólo la temporalidad, sino también de tener la integración de una comisión de trabajo para recibir informes, hacer análisis y pedir resultados”.

En apoyo a su dirigente nacional, el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, aclaró, además, que el nombre de la coalición Va por México es de la autoría del PRI.

“El nombre de la coalición nosotros lo decidimos: Va por México, y fue aquí arriba (en las oficinas del PRI), y la primera firma de todos los acuerdos de las diputaciones se dio acá también en la oficina del señor presidente del partido, Alejandro Moreno”, recordó.

Afirmó que “pudo haber sido más grande la coalición, se los digo, pero hubo estados que no la quisieron, hubo dirigencias estatales de Acción Nacional ,por ejemplo en Coahuila, que no la quisieron, y eso nos hubiera permitido ganar dos distritos más; o también en el estado de Nuevo León, como bien lo dice Juan, donde pudimos haber ganado todos los distritos y la gubernatura, pero no lo quisieron”.

Incluso -recordó- que “el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, no quiso la coalición, porque dijo que el PRI ni el PRD aportan nada”. “Sin embargo, el PRI se mantuvo, no dijimos: ya nos vamos, no, y aquí estamos”.