PRI responde a ‘ultimátum’ de PAN por iniciativa sobre militares: ‘Estamos votando por México’

Moreira confió en que la coalición ‘Va por México’ no corre peligro (Galo Cañas/Cuartoscuro)

El PRI ignoró los señalamientos de las dirigencias nacionales del PAN y PRD de provocar el ‘quiebre’ de la coalición ‘Va por México’ si mantiene su iniciativa para que el Ejército se mantenga en tareas de seguridad en las calles hasta el 2028.

El coordinador del partido tricolor en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que los estados y el país no están preparados para que el Ejército vuelva a sus cuarteles en el 2024, como se propuso en la reforma constitucional de 2019.

Sobre el ultimátum del dirigente del PAN, Marko Cortés, sostuvo que “está en su derecho de hacerlo, pero nosotros estamos votando por México y espero que no se rompa la coalición y que reflexionemos, porque cada partido tiene ciertas individualidades y ciertos intereses”.

“Yo esperaría que el PAN y PRD nos acompañaran en esto, porque tanto en los gobiernos del PRI como del PAN se hizo uso del apoyo de las Fuerzas Armadas y la sociedad de este país lo quiere”, declaró.

Moreira anticipó que “jamás me atrevería a pedirle a un diputado que retire una iniciativa”.

Admitió que con el PAN y PRD “no hemos platicado” sobre esa iniciativa y les pidió “mesura” porque “no va en contra de la moratoria”. Adelantó, incluso, que confía en que los senadores del PRI la apoyarán.

“Yo pongo sobre la mesa lo que está determinado por el artículo 5 transitorio constitucional que se votó en la última reforma, donde pone que el Ejército se regresa a los cuarteles en el 2024. La pregunta es si en 2024, ¿los gobernadores ya no van a necesitar al Ejército? Esa es la pregunta”, estimó.

Por eso, adelantó que la bancada del PRI “sí va apoyar la iniciativa de la diputada” Yolanda de la Torre, de posponer por cuatro años más (hasta el 2028) la permanencia del Ejército en las calles para combatir la inseguridad.

“Si no hacemos algo, los ciudadanos en el 2024 se van a quedar sin la protección del Ejército, eso es lo que va a pasar y son momentos en los que hay que tomar decisiones. Si no las toman los demás y si no la toma Morena, nosotros estamos proponiendo que si eso lo vota en contra Morena, ellos serán responsables del futuro de este país”, alertó.

Por eso “yo creo que deberíamos sentarnos a ver las cosas de fondo, el problema total de la seguridad y esta situación que está en la Constitución”, advirtió.

A su juicio, y a pesar de las advertencias de los dirigentes nacionales del PAN y el PRD, Moreira confió en que la coalición ‘Va por México’ no corre peligro.

“Ya veremos cómo transcurre todo esto, pero la coalición va caminando muy bien y vamos a ganar en el 2023 y 2024″, aseguró.

Y es que, explicó, “en Coahuila, el Ejército fue parte fundamental para el combate a la violencia. Si ustedes sacan a la Marina de Acapulco, se acaba Acapulco”.

Moreira descartó que la iniciativa sea una “moneda de cambio” con Morena por el futuro y el perdón del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusado de enriquecimiento ilícito.