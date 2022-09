Priistas ‘pisarán acelerador’ para adelantar salida de ‘Alito’ Moreno del partido

En Querétaro, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong dio a conocer que en los próximos días un grupo de priistas pedirán adelantar la salida del dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas.

Esto luego de la ruptura temporal de la alianza Va por México que se dio después de que el dirigente priísta Alejandro Moreno “faltó a su palabra’', debido a su decisión de apoyar el proyecto de militarización de la Guardia Nacional.

Osorio Chong, coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, dijo que es por ello que se pedirá al Comité Ejecutivo Nacional priista que se adelanten elecciones para la renovación de la dirigencia.

Recordó que el periodo de Alejandro Moreno concluye en agosto del próximo año, además de que cuenta con la posibilidad de prorrogar por tres meses más.

”Vamos a pedirlo con seriedad, con oficio en las próximas semanas, ya sabemos su contestación, pero lo queremos es que legalmente con la obligación de los estatutos puede llamarse a elecciones en agosto para la renovación, si es que no quiere salirse ahora”, indicó.

Entrevistado luego de asistir como uno de los invitados especiales al primer informe del gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Kuri González, el senador Miguel Ángel Osorio insistió que Alejandro Moreno le está haciendo mucho daño al PRI.

”He insistido que debe de salir (del partido) para no lastimarlo…he dicho: sal, renuncia, deja pasar otra dirigencia para que con mayor fortaleza se pueda hacer una alianza para el 2023 y el 2024.”Desafortunadamente hay complicaciones dentro del PRI, hay diferencias, lo he venido diciendo en los últimos meses, y los resultados que se han dado en los últimos dos años han sido pésimos, y a esto le suman el desprestigio personal, yo no quiero que arrastre a mi partido”, enfatizó Osorio Chong.

El ex Secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, consideró que la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD), debe continuar como contrapeso del actual gobierno.