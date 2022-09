Avísenle... ‘Alito’ Moreno dice que alianza Va por México ‘no está en riesgo’

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que la alianza con el PAN y el PRD no está en riesgo; sin embargo, respaldó el trabajo del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en materia de seguridad y reiteró su confianza en las Fuerzas Armadas.

Mediante una conferencia, el líder priista recordó que su partido apoyó la creación de la Guardia Nacional en 2019 “siempre y cuando mantuviera su carácter civil” y que dicha institución cuenta con la “legitimidad del pueblo”; además de ser una organización “necesaria” para mejorar las condiciones de seguridad del país.

“La Guardia Nacional no está lista, ni cuenta con la fortaleza para enfrentar los desafíos en materia de seguridad, por ello propusimos ampliar hasta por cuatro años la presencia del Ejército para no desamparar a las familias mexicanas. No podemos saltar al vacío, no podemos dar pasos en falso, no podemos regatear al pueblo de México la seguridad que les aporta la presencia del Ejército en sus ciudades, comunidades y todos los rincones del país”, afirmó ‘Alito’, acompañado de varios diputados y líderes priistas.

“Ante cualquier duda, se los dice el PRI, la alianza Va por México no está en riesgo, siempre he tenido comunicación con los dirigentes del PAN y PRD y por supuesto que se respetan sus posturas. Tenemos un proyecto conjunto, pero no significa que coincidamos en todo”, sentenció.

En este contexto, el político campechano dijo que dentro del PRI se está de acuerdo con que “la militarización del país no es la respuesta”, es por ello que votaron en contra de la incorporación de la guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).

“Pero no podemos esperar que en estos dos años la Guardia Nacional esté preparada para enfrentar la inseguridad. Necesita el acompañamiento y la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas. Tienen el reconocimiento, tienen el apoyo, tienen ese compromiso del pueblo México de respetar una institución que es orgullo para todos los mexicanos”, afirmó.

Asimismo, aseguró que a pesar de su propuesta no están rompiendo con la moratoria constitucional que suscribieron con la alianza Va por México.

“Lo que proponemos es cambiar una palabra del artículo transitorio, establecer una prorroga para darle oportunidad a la Guardia Nacional en su proceso de consolidación”, dijo.

Finalmente reiteró que el PRI mantiene “con una profunda convicción” su postura aliancista, porque es “el mejor camino para llegar a la victoria en 2023 y 2024″ y llamó a sus aliados a comprender que su decisión es a favor del pueblo de México.

“Repito y y lo dijo claro, la alianza Va por México es un muro de contención a la destrucción de las instituciones. La coalición es mucho más que una acción electoral o legislativa y romperla por esta causa es no darle la importancia a lo que hemos construido”, mencionó Alejandro Moreno.

Minutos antes de darse a conocer la postura del PRI, los dirigentes del PAN y PRD, Marko Cortés Mendoza y Jesús Zambrano, anunciaron la suspensión temporal de la coalición ‘Va por México’ hasta que el PRI rectifique su decisión de apoyar la “militarización del país”.

En un pronunciamiento conjunto, los dirigentes expresaron su “sorpresa” y “profunda inconformidad” ante la iniciativa presentada por la diputada priista Yolanda de la Torre, quien propuso la continuidad de la Guardia Nacional hasta 2028.

Y a todo esto.. ¿cuál es la propuesta del PRI sobre la Guardia Nacional?

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó esta semana la propuesta del PRI de mantener a cargo de las Fuerzas Armadas la seguridad pública del país hasta 2028.

El mandatario mexicano incluso planteó realizar una consulta popular para determinar el tiempo necesario que la Guardia Nacional debe pertenecer en las calles.

“Estaría bien que se ponga un tiempo, lo que esta proponiendo el PRI. Estoy de acuerdo con eso”, dijo AMLO el martes 6 de septiembre durante la conferencia matutina.

Pero, ¿qué propone exactamente el PRI?

La diputada priista Yolanda de la Torre realizó una propuesta, “de manera personal” para ampliar cuatro años la facultad del presidente de disponer de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad.

Es decir, hasta 2028 y no hasta 2024 como se planteó originalmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de marzo de 2019.

Esto, mediante una modificación del artículo quinto transitorio del decreto que creó la Guardia Nacional.

Dicho artículo actualmente dice:

Quinto: Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del...

La diputada priista propone:

Quinto: Durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del...

Propuesta del PRI de extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.