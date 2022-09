Martí Batres ‘explota’ vs. oposición por la Guardia Nacional: ‘Con García Luna no decían nada’

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, hizo una serie de criticas a la oposición en torno a la iniciativa para trasladar la administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y aseguró que “no decían nada” cuando la extinta Policía Federal estaba a cargo de “criminales” como Genaro García Luna.

Este martes 6 de septiembre, el funcionario expresó que apoyaba la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la Guardia Nacional, e incluso replicó la declaración que el mandatario hizo a lo largo de su Cuarto Informe de Gobierno, en la que mencionó que el objetivo de la medida es “evitar que (la Guardia) se corrompa”.

“Ah, pero ya salieron los que se oponen a todo, los conservadores, que dicen ‘que no se ponga la Guardia Nacional bajo la Sedena’. Qué curioso, qué casualidad, cuando la Policía Federal estaba en manos de criminales peligrosos como Genaro García Luna, como Luis Cárdenas Palomino, no decía nada esta gente, no se preocupaba”, dijo el secretario capitalino.

Batres, que ofreció su declaración mientras encabezaba un evento de instalación de un módulo de desarme voluntario en la alcaldía Tláhuac, complementó diciendo que “ahora que se busca que la Guardia Nacional se cuide, se proteja y no se corrompa, ahora que se está promoviendo la paz, ahora sí protestan”.

Martí Batres apoya la Guardia Nacional a la Sedena, CDMX con marchas en contra

El reproche de Martí Batres ocurrió horas antes de que en la Ciudad de México comenzara una manifestación en contra del traslado de responsabilidades de la Guardia Nacional a la Sedena encabezado por organizaciones civiles, mismas que convocaron a través de redes sociales para acudir a evitar una supuesta “militarización” del organismo de seguridad.

La marcha encabezada por la organización Seguridad Sin Guerra tuvo como objetivo partir del Ángel de la Independencia al Senado de la República con la finalidad de exigir a la Cámara Alta que se vote en contra de la iniciativa.