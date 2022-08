AIFA tiene lento ‘despegue’: Aeropuerto de Toluca recibe más pasajeros

A poco más de cinco meses de su inauguración, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), parece no despegar, pues en julio pasado transportó menos pasajeros que Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), que hace solo un mes reinició sus operaciones comerciales.

La diferencia de pasajeros transportados fue de 20 mil 383 de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), pues mientras el AIFA movió 35 mil 117 pasajeros, la terminal aérea de Toluca transportó 55 mil 500 personas.

Además, el AIT cuenta con una ruta aérea menos que el aeropuerto de Santa Lucía que opera siete atendidas por las aerolíneas Volaris, Aeroméxico y VivaAerobus desde su inauguración el pasado 21 de marzo.

El Aeropuerto Internacional de Toluca, por su parte opera seis rutas a cargo de Volaris y VivaAerobus; sin embargo, ni juntos ni por separado, el AIFA y el AIT hacen competencia al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que en julio reportó la mayor cifra de este 2022 en el traslado de pasajeros con cuatro millones 344 mil 608.

Comparativa de pasajeros transportados en julio en el AIFA y el AIT

Rutas del AIFA

· AIFA- Cancún: 13 mil 871 pasajeros.

· AIFA- Guadalajara: 2 mil 753 pasajeros.

· AIFA- Mérida: 3 mil 396 pasajeros.

· AIFA- Monterrey: 4 mil 109 pasajeros.

· AIFA- Puerto Vallarta: 1 mil 640 pasajeros.

· AIFA- Tijuana: 8 mil 624 pasajeros.

· AIFA- Villahermosa 724 pasajeros.

Rutas del AIT

· AIT- Cancún: 18 mil 474 pasajeros

· AIT- Guadalajara: 6 mil 539 pasajeros.

· AIT- Huatulco: 3 mil 337 pasajeros.

· AIT- Puerto Vallarta: 7 mil 410 pasajeros.

· AIT San José del Cabo: 10 mil 221 pasajeros.

· AIT Tijuana: 9 mil 519 pasajeros.

Originalmente, el AIFA, obra insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se concibió como una terminal aérea que ayudaría a descongestionar el tráfico aéreo del AICM, ello tras cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco, iniciado al final del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, las operaciones aéreas del Valle de México se han visto afectadas con la reducción de 61 a 52 operaciones por hora durante la temporada de invierno en el AICM, que no se deben a la saturación de su espacio aéreo, ni siquiera de la congestión en las dos terminales, sino las obras de rehabilitación que se deben hacer en el aeródromo para garantizar la seguridad del mismo.

AIFA ‘estrena’ vuelos en agosto

A principios de agosto, el director general de la terminal, Isidoro Pastor, anunció que a mediados de mes los vuelos en el AIFA aumentarían de 12 a 46.

Detalló que algunos destinos serán La Paz, Mexicali, Huatulco, Puerto Escondido y Oaxaca capital, y comprenden las tres aerolíneas Viva Aerobus, Volaris y Aeroméxico.

Además, con un vuelo de Copa Airlines de Panamá, el aeropuerto contará con su segundo destino internacional, pues únicamente se tenía el de Venezuela, mediante la línea Conviasa.

Sistema de Aeropuertos no funcionará con AICM ‘deficiente’ y espacio aéreo saturado: CNET

En la situación actual en la que opera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con una pista cerrada; otra con fallas estructurales; la saturación en el espacio aéreo, además de las dos terminales en la misma condición, no va a funcionar el Sistema Metropolitano de Aeropuertos, aseguró Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

El empresario indicó que tampoco va funcionar el sistema de tres aeropuertos (AICM, Toluca y Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), en tanto la autoridad aeronáutica mexicana se encuentre degradada en categoría 2, como lo está desde mayo del año pasado.

“Teniendo un AICM con una sola puesta degradación a la categoría 2 por más de 15 meses, y no sabemos para cuándo podría llegar esta categoría, o se puede usar el AIFA, y si no se puede y tenemos una sola pista y tenemos un problema estructural en el aeropuerto de la Ciudad de México y tenemos una saturación, entonces no va a funcionar”, sentenció en el marco de la 28° edición del Congreso Nacional de la Industria de Reuniones.