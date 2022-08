Sistema de Aeropuertos no funcionará con AICM ‘deficiente’ y espacio aéreo saturado: CNET

En la situación actual en la que opera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con una pista cerrada; otra con fallas estructurales; la saturación en el espacio aéreo, además de las dos terminales en la misma condición, no va a funcionar el Sistema Metropolitano de Aeropuertos, aseguró Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

El empresario indicó que tampoco va funcionar el sistema de tres aeropuertos(AICM, Toluca y Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), en tanto la autoridad aeronáutica mexicana se encuentre degradada en categoría 2, como lo está desde mayo del año pasado.

“Teniendo un AICM con una sola puesta degradación a la categoría 2 por más de 15 meses, y no sabemos para cuándo podría llegar esta categoría, o se puede usar el AIFA, y si no se puede y tenemos una sola pista y tenemos un problema estructural en el aeropuerto de la Ciudad de México y tenemos una saturación, entonces no va a funcionar”, sentenció en el marco de la 28° edición del Congreso Nacional de la Industria de Reuniones,

En los últimos meses, la infraestructura del aeropuerto capitalino ha mostrado síntomas de un profundo deterioro, ante lo cual, el Gobierno de México ha decidido hacer trabajos de rehabilitación de la Terminal 2, que tiene problemas en su cimentación que, de no atenderse, pondrían en peligro la seguridad de los pasajeros que usan ese edificio aéreo.

Arsuaga indicó que es necesario que funcionen los aeropuertos de forma correcta porque se necesita movilidad en el turismo, por lo que es importante el mantenimiento de los aeropuertos.

El lunes, el presidente conoció el plan de apuntalamiento de la T2 del AICM, para el cual se destinarán 600 millones de pesos. El Gobierno también pretende reducir las operaciones del aeropuerto para reducir la saturación de este y distribuir algunos de los vuelos (alrededor del 20 por ciento) en otros puertos aéreos del país.

Ante la reducción de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunciada por el presidente López Obrador, es necesario evaluar qué terminales podrían recibir al flujo de pasajeros y a los vuelos que serían eliminados del Benito Juárez.

Fernando Gómez, analista independiente del sector aéreo, indicó que las vías de acceso al AIFA continúan siendo insuficientes, por lo que la migración de operaciones aéreas hacia dicha terminal sería complicado, además que el número de puertas de embarque no podría satisfacer la demanda si se llevaran, de forma repentina, los vuelos hacia ese puerto aéreo.

Por otra parte, Gómez explicó que si bien el AIFA tiene la capacidad para mover a 19 millones de pasajeros de forma anual, no tiene aún las instalaciones comerciales y de transporte para satisfacer una migración de vuelos, por lo que es necesario ver otras opciones como los aeropuertos de Toluca, Puebla o, incluso, Querétaro.

La decisión de reducir el número de vuelos estaba tomada por el Gobierno desde el comienzo del año, pero se aplazó porque la industria aérea protestó contra el estudio que avalaba el menor número de vuelos en el AICM.

La propuesta técnica del gobierno es reducir a 49 operaciones por hora, desde un máximo de 61 vuelos, los despegues y salidas desde el AICM, es decir, una reducción que rondaría el 19 por ciento.