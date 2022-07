Denuncia PRI violencia política de Sansores

Un grupo de 34 diputadas del PRI presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por violencia política de género, al revelar que las legisladoras enviaron fotografías íntimas al dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno.

Aunque insistieron en que es falso que existan esas fotos, la diputada Monserrat Arcos advirtió que “la posesión y difusión de fotos íntimas sin el consentimiento es un delito”.

Acompañadas de Moreno Cárdenas, las legisladoras anunciaron que presentarán también quejas en las 32 comisiones estatales y nacional de Derechos Humanos, además de que harán del conocimiento del caso a la alta comisionada de la ONU, Michell Bachellet.

Aseguraron que por ese hecho han sido víctimas de burlas, agresiones y hasta de amenazas. Moreno respaldó a las legisladoras y aseguró que es “una descabellada y grotesca maniobra política” de Sansores.

Y SIGUEN LAS FILTRACIONES

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en su “Martes del Jaguar”, reveló un audio en el que líder del PRI, Alejandro Moreno, expresa desdén por lo que digan sus correligionarios.

Alito dice: “Yo seguiré en el PRI hasta 2024, o sea, a mí me va a tocar decidir la lista. Todos esos pendejos que están allá afuera (y dicen) ‘no, que si no das resultados’... se van a la verga, yo fui electo cuatro años, me quedo aquí, me vale madre lo que digan (...) viene la sucesión en Tamaulipas y vamos a construir allá”.

La gobernadora tuiteó: “Si a la gente de su partido la engaña y le roba, ¡qué puede esperar el pueblo de una persona cínica y que no tiene vergüenza!”.