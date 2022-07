‘Alito’ Moreno debe renunciar al PRI para no ‘ensuciarlo’: Miguel Ángel Osorio Chong

Alejandro ‘Alito’ Moreno debe renunciar a la dirigencia del PRI para evitar que los señalamientos en su contra dañen a la institución, aseguró este martes el senador Miguel Ángel Osorio Chong.

Quien también fuera dirigente del tricolor subrayó que ‘Alito’ no ha desmentido con pruebas y documentos las acusaciones que se han hecho en su contra por presunto lavado de dinero, entre otros delitos.

“Por eso he insistido en que debe de salir (del partido) para no lastimarlo, para no llevar este desprestigio que le están haciendo a él a nuestro instituto político”, dijo en entrevista con René Delgado en Entre Dichos.

Osorio Chong subrayó que Moreno debe dejar su puesto antes de agosto de 2023 (cuando termina su periodo) para que la nueva dirigencia pueda hacer los acuerdos necesarios no solo para las elecciones a gobernador en Coahuila y el Estado de México, sino para los comicios presidenciales de 2024.

Los problemas para el PRI se acentuaron en las elecciones de 2021, cuando perdió los gobiernos estatales de Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, con lo que pasó de 12 a 4 mandos estatales en su poder.

Tres años antes, en 2018, el tricolor entregó Yucatán al PAN y Jalisco a Movimiento Ciudadano.

Osorio remarcó que el PRI todavía puede ‘rehacerse’ de esas derrotas electorales y las sufridas este año (cuando perdió uno de sus bastiones históricos, Hidalgo) pues el partido tiene entre 15 y 18 por ciento de confianza de la ciudadanía.

“Aunque no hemos ganado terrenos de poder, tenemos que dejar que entre una nueva dirigencia electa democráticamente y pueda hacer una relación fuerte con el PAN y PRD”, agregó.

Alito’ Moreno se ha visto envuelto en escándalos por la filtración de una serie de audios hechos públicos por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en los que presuntamente se le escucha ejercer actos de corrupción y descalificar a periodistas y empresarios del país.