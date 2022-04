Visita de Arturo Zaldívar al penal de Santa Martha Acatitla será histórica: Rosario Robles

Rosario Robles, exsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), celebró este jueves que el ministro presidente Arturo Zaldívar visitará el penal femenil de Santa Martha Acatitla en mayo para reunirse con mujeres del reclusorio capitalino.

“Creemos que es una visita histórica, porque lo que hemos demandado mucho es que es muy fácil para los jueces de control, sobre todo, mandar a las mujeres a la cárcel. Es ahí donde queremos poner el centro de nuestra atención”, apuntó Robles Berlanga en entrevista con Radio Fórmula.

El propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó en una conferencia de prensa del miércoles que visitará el penal el próximo 11 de mayo.

En la entrevista, la exsecretaria insistió en que esta será una gran oportunidad para platicar con el ministro Zaldívar sobre aspectos legales, con el fin de buscar soluciones para mujeres que están acusadas por delitos del fuero común.

La exsecretaria cuestionó que no exista justicia restaurativa para las mujeres, sino justicia punitiva.

Al ser cuestionada sobre si el ministro escucharía el caso particular de la exsecretaria, y luego de que él mismo dijera a medios de comunicación que no tienen una reunión juntos, Robles Berlanga explicó que no busca que se atienda su caso específico y que las mujeres del penal se organizaron para agrupar diversos temas que enfrentan en el penal.

“Es imposible que el ministro se reúna con todas, sería una reunión poco productiva, nosotras desde la carta les planteamos que hubiera una reunión, que decidirán las autoridades una representación para que se planteen las líneas generales de las cuales se desprenden casos específicos. La intención no es platicar mi caso con el ministro (...).

“Más que hablar de mí caso, o de un caso particular, hicimos una labor de que cada quien llenara un formato, agrupamos casos por delito, agrupamos por mujeres que tienen dos años sin sentencia, por mujeres que tienen hijos pequeños, es un esfuerzo colectivo para presentar paquetes de temáticas”, puntualizó en la entrevista a Radio Fórmula.

Rosario Robles consideró que encarcelar a las mujeres es como “lanzarlas a una alcantarilla”, pues la cárcel es un lugar donde nadie voltea a verlas pues no representan votos ni tienen voz política.

La visita del ministro Zaldívar en mayo al penal ocurriá luego de que Rosario Robles enviara una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 8 de marzo, firmada por otras 500 mujeres, para exponer condiciones de precariedad y maltrato dentro del penal.

La exintegrante del gabinete del entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien se considera una víctima de abuso de prisión preventiva, solicitó al ministro Zaldívar instalar mesas de diálogo con representación de cada uno de los dormitorios del penal para revisar los casos.