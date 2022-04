AMLO descarta reunión con famosos en tramo 5 del Tren Maya: ‘Qué vengan a Palacio’

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reunirse con ambientalistas, expertos y artistas en la zona donde se construye el tramo 5 del Tren Maya, luego de que integrantes del movimiento #SélvameDelTren aceptaran la invitación de AMLO para platicar sobre el posible impacto ambiental de la obra.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario puntualizó que si la reunión se lleva a cabo en dicho lugar, nombrará a un representante, pues él no está dispuesto “a seguirles el juego”.

“Yo voy a nombrar de representante, porque quieren que yo vaya allá, pues mejor que me representen los del ejido. Les voy a mandar una carta a ellos para ver si me quieren representar y atiendan a los ambientalistas reales o falsos, que sean los mismos campesinos”, señaló AMLO.

Tras esta propuesta, se le cuestionó sobre si asistiría él al encuentro, lo cual negó y dijo que solo atendería personalmente en Palacio Nacional a los famosos que aparecieron en los videos (Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori, Kate del Castillo, Rubén Albarrán, etc).

“No, porque ellos tienen un propósito politiquero. Entonces pues no voy yo a hacerles el juego. Si vienen aquí, los famosos, aquí los atendemos, aquí habló con ellos. Pero imagínense atender a todos los del CIDE o todo el grupo de Aguilar Camín, cuándo los voy a convencer”.

“Si son los que salieron (en los videos), creo que fueron como 20, aquí les platico cuando ellos quieran”, añadió.

A pesar de que el presidente @lopezobrador_ se comprometió a entablar un diálogo con las y los famosos que se oponen al Tren Maya, en la 'mañanera' dijo que mejor enviará a un representante a que hable con ellos. pic.twitter.com/T4z41EnV3s — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) April 21, 2022

Asimismo, el titular del Ejecutivo adelantó que dicha reunión sería a puerta cerrada, pues tiene que cuidad “la investidura” presidencial.

“Hay que cuidar la investidura, sería una reunión con ellos, no podrían estar ustedes (reporteros), después de que ellos les declaren. Yo tengo que defender el proyecto de transformación, no me puedo exponer, porque además están muy enojados, inventando cosas”, aseveró.