Ni justicia especial ni exclusión: Esto dijo Arturo Zaldívar sobre el caso Rosario Robles

El caso de Rosario Robles será revisado si forma parte de las carpetas temáticas entregadas por reclusas del penal de Santa Martha Acatitla, explicó este jueves Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, sí señaló que no habrá un trato especial para favorecer a una sola persona ni tampoco habrá personas excluidas de manera arbitraria.

“Así como sería incorrecto hacer una justicia especial para favorecer a alguien, también sería incorrecto excluir a alguien por una razón que no sea estrictamente jurídica”, puntualizó en entrevista con Radio Fórmula.

Luego de visitar esta cárcel para mujeres, el ministro presidente destacó que no se trató específicamente el caso de la exsecretaria Rosario Robles, pues ella solamente expuso los aspectos generales que enfrentan las reclusas y entregó las carpetas temáticas con problemas que ellas viven.

“Nosotros no podemos intervenir ni a nivel local ni a nivel federal con la independencia y autonomía de los jueces. Lo que podemos hacer es, uno, a las personas que no tienen una defensa adecuada apoyarlas con eso; y segundo, analizar los paquetes temáticos, y en esos paquetes temáticos tendremos que ver qué podemos hacer con independencia de quién sea la persona que sea afectada por el tema”, indicó.

En este sentido, Zaldívar dijo: “Si en alguno de los aspectos temáticos está el caso de Rosario Robles y se establece una medida para tratar de revisar ese tipo de situaciones, obviamente tendrá que estar incluida”.

El ministro presidente contó en la entrevista que entre los temas que preocupan a las reclusas de Santa Martha están los largos periodos que pasan desde que son arrestadas por prisión preventiva y hasta que se lleva a cabo su audiencia; la falta de perspectiva de género al tratar sus casos; y detenciones injustas. Algunos de estos temas pueden resolverse empujando reformas constitucionales o legales, mientras que otros requerirán de la colaboración entre distintas autoridades, explicó.

¿Cómo se ayudará a las reclusas tras la visita de Zaldívar?

El ministro presidente dijo que tras su visita al reclusorio, se revisarán las carpetas temáticas con problemas que las reas enfrentan. Se hará un análisis de cómo puede apoyarse a las mujeres y se conformará un grupo de defensores y defensoras públicas federales que traten los casos específicos.

“Lo primero que haremos nosotros es que la próxima semana nuestras defensoras y defensores públicos federales, a raíz del convenio que firmamos el lunes pasado con la CDMX, acudirán a Santa Martha para tratar de coadyuvar en una defensa adecuada y de calidad de las mujeres que están ahí, la mayoría de ellas no tiene recursos para un abogado, muchas no conocen a su defensor público; tienen meses sin que se celebre una audiencia y con prisiones preventivas muy largas que creo que son aspectos que no tendrían que suceder”, abundó Zaldívar.