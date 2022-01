Segunda ronda de candidatos del Sindicato de Pemex: Crédito hipotecario es la propuesta popular

La segunda ronda de aspirantes a la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) dio inicio este martes al final de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, remarcó la importancia de la primeras elecciones sindicales en la historia de Petróleos Mexicanos y pidió que los miembros de este se registren para poder participar.

“Aprovechamos este espacio para hacer un llamado a los trabajadores y trabajadoras de Pemex para que participen, se amplió el proceso de registro unos días, concluye este jueves”, comentó.

Durante la segunda ronda, se enfatizó el acceso a la vivienda por parte de los trabajadores y trabajadoras sindicalizados, quienes buscan que este derecho se les garantice a través de la obtención de un crédito hipotecario, según expusieron los contendientes.

Los candidatos se presentaron de la siguiente manera: Jesus Noé Castán Orgaz, Pitágoras Cruz Salaya, Carmen de Dios Patraca, Miguel Arturo Flores Contreras y Edgar García Romero.

1. Jesus Noé Castán Orgaz. El primer contendiente, quien concibe la falta de formación política como una cualidad, determinó acabar con el cacicazgo y reelección en el sindicato; la creación de centros de capacitación para trabajadores activos y transitorios; transparencia de las finanzas; basificación de trabajadores y la conformación de una Secretaría de Educación y Cultura dentro del sindicato.

También se comprometió a que los trabajadores cuenten con el equipo de protección personal necesario; a recuperar los centros de integración familiar; a que los hospitales cuenten con todas las especialidades y a otorgar préstamos hipotecarios y administrativos.

“Mi objetivo es representarte y terminar con las tendencias negativas y podridas de años anteriores” finalizó.

2. Pitágoras Cruz Salaya. Originario de Tabasco y trabajador activo de la sección 48, cree que “para poder ejercer cualquier cambio democrático, se tiene que educar al trabajador a través de sus derechos y responsabilidades”.

Es por eso que planteó el acceso a la información como el eje principal de su propuesta. Además de un proyecto de financiamiento para los trabajadores que busquen emprender un negocios tengan la “confianza de que la empresa los va a respaldar”.

Entre otras cosas, propuso un derecho preferencial a los trabajadores transitorios; el acceso a un crédito hipotecario flexible; revisar el impuesto sobre el trabajo y combatir la corrupción dentro del sindicato.

También presentó un documento a la secretaria del Trabajo sobre el registro de participantes que “no cumplen con los requisitos al ser personal de confianza” pues “los estatutos establecen que deben ser sindicalizados”.

3. Carmen de Dios Patraca. Es una trabajadora de planta, sindicalizada y cuenta con la ficha 247461. Su objetivo es fortalecer las finanzas del sindicato, atender las demandas laborales y apoyar el desarrollo económico generando fuentes de empleo.

Patraca detalló que en lugar de hacer una campaña costosa reunió a trabajadores especialistas en la materia para realizar un proyecto “pensado en la superación de cada uno de nosotros”.

También destacó que, de salir victoriosa habrá “atención personalizada, reingeniería para adecuarse a los cambios, distribución de empleos, buena representación sindical y administración y la presentación y puesta en marcha de un proyecto realizado con gente especialista en la materia”.

4. Miguel Arturo Flores Contreras. El candidato pidió el voto de sus compañeros para trabajar a favor de una representación sindical sin “lujos, derroches, ni egoísmos”.

“Soy uno de ustedes, orgulloso hijo de trabajador petrolero. Pemex ha sido mi patria, el sindicato mi hogar y los trabajadores sindicalizados mi familia. Y a la familia se le protege, se le apoya, no se le explota, no se le engaña, ni se le roba. Por esa razón fue que en su momento levanté la voz y me enfrenté a la mafia del poder”, aseguró.

Afirmó que lleva más de 14 años peleando por la rendición de cuentas dentro del sindicato de Pemex y recordó que fue la primera persona en interponer una denuncia ante la PGR en 2016 por “delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito”.

5. Edgar García Romero. Es un trabajador del Hospital Central de Alta Especialidad Pemex-Picacho, con 32 años de antigüedad. Agradeció a López Obrador la compra de la nueva refinería Deer Park y el mantenimiento a las plantas existentes. Asimismo, acusó que la introducción de compañías particulares y el cierre de plantas ha desplazado la fuerza laboral de los miembros del sindicato.

“Los compañeros petroleros esperamos la regeneración de este sindicato y seguir colaborando con nuestro trabajo y esfuerzo para el desarrollo del país”, afirmó.

García Romero agradeció a sus compañeros del hospital por su trabajo, al asegurar que él es un paciente recuperado de COVID-19 y planteó otras propuestas como: continuar con proyectos original de hospitales de Pemex, conciliar necesidades de Pemex y sindicato y favorecer el crédito hipotecario.