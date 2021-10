AMLO sobre la UNAM: Sí se requiere una sacudida, es lamentable que se haya derechizado

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) este viernes, indicó que es lamentable que se haya derechizado en los últimos tiempos.

“No solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, todas. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos”, dijo el mandatario durante la conferencia matutina de este viernes.

Indicó que los economistas de la universidad que defendían un modelo alternativo al neoliberal fueron silenciados, pues la crítica al neoliberalismo no salió de la UNAM, refiriéndose a “las atrocidades que se cometieron en ese periodo”.

“Si se requiere una sacudida y es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias, la crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM (…) que la universidad no haya jugado un papel fundamental, determinante, al contrario muchísimos académicos e intelectuales de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización, Salinas los coptó a casi todos”, señaló el jefe del Ejecutivo.

En la ‘mañanera’ del jueves, el mandatario criticó que la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que es egresado, fue afectada por lo que considera el llamado periodo neoliberal.

“Afectaron dos generaciones en las universidades públicas, hasta la UNAM se volvió individualista y defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de cuadros y profesionales para servir al pueblo”, dijo en la ‘mañanera’.

El titular del Ejecutivo sostuvo que ya no hay los economistas, sociólogos, politólogos y abogados de antes, por lo que tampoco hay derecho constitucional, y “el derecho agrario es historia”.