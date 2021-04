Diputados aprueban extender mandato de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte

Tras seis primeras horas de debates, la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes, en lo general, la minuta del Senado con las leyes reglamentarias de la Reforma al Poder Judicial, incluido el polémico artículo Décimo Tercero Transitorio, que propone ampliar dos años más –del 2022 al 2024- el mandato del actual ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con 260 votos a favor, 167 en contra y 2 abstenciones, Morena y sus aliados impusieron su mayoría parlamentaria. Aunque la discusión en lo particular de 553 “reservas”, o propuestas de modificación a la redacción de las leyes, se prolongó por varias horas de esta mañana en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro –que inició a las once de la noche del jueves- la mayoría de la 4T aclaró que no aceptarían un solo cambio.

Entre reproches de la oposición, de algunos morenistas y hasta de uno de los partidos aliados de la 4T –el PES-, una vez votado y aprobado en lo particular por la mayoría, el dictamen sería enviado hoy mismo al Ejecutivo para su publicación.

De madrugada, al interior de la bancada de Morena también hubo reclamos. “Nacho Mier, no transmitas instrucciones, no se vale!”, reclamó desde la tribuna el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, a su propio coordinador parlamentario Ignacio Mier Velazco.

“Me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático, y no una república autoritaria a este insensato proyecto de violar la Constitución Política del país”, dijo.

Luego de casi un año de confinamiento y de no asistir a San Lázaro, esta madrugada Muñoz Ledo se apareció por el Palacio Legislativo y estuvo más de una hora parado en la tribuna, para exponer su posición contra la reforma “perversa” al Poder Judicial, a la Suprema Corte y a responder decenas de preguntas de la oposición, que celebró una a una, con aplausos, las protestas del tribuno contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena.

Cuando en agosto del 2019 se quiso imponer un año más, o los tres, como presidente de la actual Cámara de Diputados, el PAN lo llamó “dictador”, “autoritario”, “cacique” y hasta “vividor del erario público”. Esta madrugada los panistas lo llamaron “demócrata”.

Pero después de criticar la inconstitucionalidad de la reforma, Muñoz Ledo aprovechó, se quejó y reclamó a su partido.

“¿Por qué me tienen al borde de la renuncia del partido? ¿Por qué me negaron, por unanimidad, que no podía ser reelecto como diputado? ¿Por qué esa conspiración? ¡Se me está acortando mi vida parlamentaria! ¡Se me ha querido acorralar en mi propio partido!”, acusó.

Morena, a través del diputado Rubén Cayetano García, defendió la reforma y confió y anticipó que la Suprema Corte no va a declarar procedente el 13 transitorio porque va en contra de la Constitución y se sentaría un mal precedente.

Pero sostuvo que el resto de las leyes del paquete de reformas “las necesita y las está esperando el pueblo de México, porque son para combatir el nepotismo en el proceso de designación de jueces, juezas y magistrados y erradicará la corrupción dentro del Poder Judicial”.

Acusó que los argumentos de la oposición son sólo “electorales, carroñeros”.

Desde el PAN, el diputado Juan Carlos Romero Hicks planteó que la reforma representa la corrupción de algunos miembros de los tres poderes para violar la Carta Magna y, advirtió, se podría hundir el Poder Judicial. “Al votar por esta reforma se pasaría a la anticonstitucionalidad”, señaló.

Dijo que se atentaría contra la división de poderes, contra los pesos constitucionales y generaría una crisis constitucional. Además, se daría paso al gobierno de un solo hombre. “Estaríamos ante una imposición del Ejecutivo en favor del presidente de la Suprema Corte”.

Por el PRI, el diputado Enrique Ochoa Reza expuso que la Constitución está por arriba de las leyes secundarias. “Discutimos una transformación a esta ley para mejorar la impartición de justicia en nuestro país, o bien viviremos una noche de profunda oscuridad en la historia del parlamento mexicano”.

“Qué tipo de noche vamos a vivir hoy? ¿La que va a discutir las leyes que van a fortalecer el Poder Judicial de la Federación? ¿O el artículo transitorio que va a minar la credibilidad de la democracia mexicana? La decisión está en todas y todos nosotros. Hagamos lo correcto por la patria”, expuso.

El diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, manifestó que el pueblo se encuentra con una trituradora que manda a la cárcel a pobres, a minorías, perseguidos a inocentes.

Por eso, “el PT se mantiene firme del lado de nuestro gobierno: es una decisión política que entendemos perfectamente y que asumimos el costo de toda su campaña, una más con argumentos, de tergiversación o linchamiento, una campaña que va encaminada a mantener el estado de cosas en el Poder Judicial”.

La diputada de MC, Adriana Gabriela Medina Ortíz, expresó que el problema del dictamen no solo es el transitorio, el cual deja ver una mentalidad poco democrática y sin visión de Estado, sino que es una reforma no para el Poder Judicial, sino para el ministro presidente de la Suprema Corte.

Agregó que su grupo parlamentario rechaza rotundamente esta reforma porque no se escuchó a los estudiosos, expertos, juzgadores, opositores, es decir se suprimió la naturaleza del parlamento.

“Invito a esta soberanía a votar en contra del transitorio en lo particular y de todo el paquete en general para hacer una revisión a fondo de la propuesta, a fin de balancear la distribución del poder que se está concediendo al presidente de la Suprema Corte”, dijo.

Por Encuentro Social (PES), el diputado Edgar Guzmán Valdéz anunció el voto en contra de ese partido sobre la reforma, apoyada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su aliado.

“No podemos hacer leyes con dedicatoria y permitir no respetar la Carta Magna. Hagamos honor a ese juramento y quitemos este artículo 13°. De no hacerlo estaríamos violentando la supremacía constitucional, pues un artículo transitorio no puede modificar el periodo para el cargo de Presidente de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, aclaró.

Del PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez señaló que “la disposición que se pretende aprobar contenida en un transitorio viola flagrantemente la Constitución”. Esta reforma “de manera vergonzante establece la ampliación de ese plazo constitucional por dos años más”.

Subrayó que de aprobarse esta reforma “estaremos pasando sobre la obligatoriedad de la ley” y resaltó que “el daño será más extendido en el fraude a la ley al burlar una norma imperativa incluida en el orden público”.

La diputada Zulma Espinoza Mata, del PVEM, apoyó la iniciativa y consideró que sólo se amplía la duración del encargo como presidente de la Suprema Corte de su actual titular como única ocasión y con un objetivo específico de “cumplir con la implementación de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación”.

Además de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y a la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, la minuta del Senado contiene reformas también a las leyes federales de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; de Defensoría Pública; de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política, y Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política, y al Código Federal de Procedimientos Civiles.