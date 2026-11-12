Tiroteo en Washington, en barrio cercano a la Casa Blanca, deja 5 heridos

La policía atiende un tiroteo en el Logan Circle, un barrio cercano a la Casa Blanca.

La policía de Washington D.C. informó que estaba respondiendo a un tiroteo en el barrio de Logan Circle, a menos de una milla de la Casa Blanca.

«El incidente ha provocado una situación de atrincheramiento», informó el Departamento de Policía Metropolitana en una publicación en redes sociales. «El Equipo de Respuesta de Emergencia del MPD se encuentra en el lugar. Por favor, eviten la zona mientras trabajamos para resolver el incidente».

Según informó Associated Press, citando a un portavoz de la policía, cinco personas resultaron heridas de bala en el incidente.

La concejala de DC, Brooke Pinto, dijo que los tiroteos ocurrieron “en el gimnasio Vida Fitness y en sus alrededores”, en esa misma manzana.

“Varias personas resultaron heridas de bala. No se acerquen a esta zona. La policía busca al sospechoso”, escribió Pinto en una publicación en redes sociales.

La manzana, a pocos pasos del centro de la ciudad, también alberga edificios de apartamentos y un supermercado Whole Foods. Un gran despliegue policial, que incluyó coches patrulla, ambulancias y helicópteros, acudió rápidamente al lugar.

El presidente Donald Trump ha desplegado cientos de efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad, en lo que ha descrito como un esfuerzo para combatir la delincuencia violenta en toda la capital.

¿Qué se sabe sobre el inicio del tiroteo en el barrio Logan Circle?

Reportes en redes afirman que, de acuerdo con testigos presenciales, el sospechoso se habría parapetado en un apartamento y disparado a través de la puerta.

Testigos dentro del gimnasio atacado describieron una escena caótica después de que el sospechoso comenzara a disparar.

Poco después de las 08:00 hora local (13:00 GMT), las autoridades alertaron sobre un “tirador activo” en esa zona del noroeste de la capital estadounidense y advirtieron a los ciudadanos que evitaran acercarse al área, ubicada a menos de dos kilómetros al norte de la Casa Blanca.

Los estudiantes de las escuelas cercanas permanecen confinados por motivos de seguridad y las autoridades han pedido a los vecinos que aseguren sus puertas y no se acerquen a las ventanas.

Los tiroteos masivos son uno de los mayores problemas recurrentes a los que se enfrenta Estados Unidos. Según el recuento de Gun Violence Archive, en lo que va de año se han registrado 408 tiroteos en todo el país.

Con información de EFE.