Gran Cañón se inunda: Rescatistas salvan a 80 personas; hay 2 muertos y un desaparecido

Decenas de visitantes tuvieron que ser evacuados del Gran Cañón en helicóptero, hablaron de inundaciones repentinas y una avalancha.

Los cuerpos de un quiropráctico de Texas y de un practicante de artes marciales fueron encontrados después de que una inundación repentina que arrasó el Gran Cañón. Una persona sigue desaparecida después de que casi 80 más fueran rescatadas durante el fin de semana, dijeron las autoridades.

La inundación causó graves daños en la única tubería de agua que entra al cañón. Las autoridades prohibieron a los turistas quedarse a pasar la noche en albergues y hoteles dentro del Parque Nacional del Gran Cañón y emitieron restricciones de agua de emergencia para los residentes permanentes.

Intensas lluvias azotaron el área del arroyo Bright Angel, en un destino turístico que recibe 4.4 millones de visitantes al año.

Las autoridades aún no han evaluado los daños por completo, pero el parque señaló que alrededor del 40 por ciento de la tubería está dañada, indicó el subdirector del Parque Nacional del Gran Cañón, Brian Drapeaux.

¿Cuáles son los peligros para quienes se adentran en el Gran Cañón?

El comandante de operaciones, Dave Black, apuntó que las autoridades utilizaron equipo de visión nocturna y otros para localizar a las personas que necesitaban ser evacuadas durante el diluvio. Al atardecer se había rescatado a 45 personas y 37 más fueron evacuadas el domingo.

Los guardabosques recurrieron al sistema de permisos del parque y revisaron las placas de matrícula de los vehículos para rastrear el número de desaparecidos.

“Hasta ahora, no hay motivo para creer, por las pistas que hemos revisado, que haya alguien además de” la persona desaparecida, indicó Black durante una conferencia de prensa.

La inundación ocurrió en lo más profundo del cañón, en el arroyo Bright Angel, que desemboca en el río Colorado cerca de Phantom Ranch. La zona cuenta con un conjunto de dormitorios históricos, una cantina y un campamento que es una popular parada para quienes hacen rafting en el río y para los excursionistas que recorren el cañón de un lado al otro y se detienen a pasar la noche.

Decenas de visitantes al Gran Cañón fueron evacuados en helicóptero

Decenas de visitantes tuvieron que ser evacuados del área en helicóptero. Hablaron de un enorme diluvio y de guardabosques que advertían sobre una avalancha de lodo y deslizamientos de rocas. También vieron enormes acumulaciones de troncos y escombros arrastrados río abajo mientras esperaban a ser rescatados.

Daniel Evans, uno de los excursionistas, dijo que llovió varias veces antes del fuerte aguacero de 30 minutos la tarde del sábado. Tenía planeado descansar durante el día y pasar la noche cerca del campamento Bright Angel, que fue de los más afectados.

Los guardabosques le habían dicho antes que el lugar parecía ser seguro. Luego, mientras la lluvia caía a cántaros, le dijeron que era hora de irse. De inmediato pensó en Nepal y en la enorme riada y deslizamientos de tierra que bajaron por los valles montañosos la semana pasada.

“Todo el tiempo que estuvo lloviendo —todo ese tiempo estuve pensando en todo esto de Nepal mientras empacaba—, manteniendo la mirada en la parte superior, rezando para que una pared de agua no viniera hacia nosotros”, dijo Evans.

Las familias del quiropráctico John Giusti y de Brent Rosenkranz, de 42 años y propietario de un estudio de artes marciales, los identificaron como las dos personas cuyos cuerpos han sido recuperados, dijo Hannah Barricks, enlace de las familias.