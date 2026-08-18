VIDEOS: Así se vivió el sismo de magnitud 4.7 que sacudió Granada, España

Un fuerte terremoto de magnitud 4.7 sacudió la provincia de Granada, España, este martes 18 de agosto y dejó un saldo preliminar de al menos tres personas heridas, entre ellas una niña que requirió traslado hospitalario.

El pánico se apoderó de las calles al sur del país ibérico. El sismo ocurrió a las 10:37 horas locales y tuvo su epicentro en la localidad de Gójar.

Para una población que todavía no se recuperaba del susto por el temblor de magnitud 5.2 ocurrido apenas tres días antes, el pasado sábado 15 de agosto, este nuevo movimiento telúrico desató escenas de caos que se difundieron en redes sociales.

Poco después del sismo, comenzaron a circular grabaciones que captaron la fuerza del movimiento, perceptible por los efectos que provocó en los edificios, que se mecieron durante el temblor.

La fuerza del fenómeno dejó muestras de su intensidad en fachadas colapsadas y grietas en diversas estructuras. Las calles quedaron cubiertas de ladrillos y escombros de algunas edificaciones que colapsaron y cuyos restos alcanzaron a vehículos estacionados.

Ante la magnitud de los hechos, los dos centros comerciales más concurridos de la zona fueron cerrados y desalojados de forma preventiva por la Guardia Civil.

Evacuación de emergencia en uno de los puntos más visitados de España

Una de las decisiones más drásticas y visualmente impactantes de la jornada fue la evacuación de emergencia y suspensión de visitas en la Alhambra de Granada, uno de los monumentos históricos más importantes y visitados de España.

Los equipos de seguridad desalojaron los famosos Palacios Nazaríes y la histórica Alcazaba ante el temor de derrumbes o daños estructurales en este patrimonio de la humanidad.

Tras el temblor principal, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró al menos cuatro réplicas significativas. La mayor fue de magnitud 4.0 y ocurrió a las 10:53 horas.

Como medida de seguridad adicional, el Metro de Granada ordenó reducir de inmediato la velocidad de todos sus trenes a solo 30 kilómetros por hora.

Por su parte, la Policía Local exhortó a los habitantes a mantener la calma y evitar permanecer cerca de los edificios debido al riesgo de caída de elementos de las fachadas.

Un aspecto tecnológico que llamó la atención fue la activación masiva del sistema de alertas de sismos de Google en los teléfonos celulares de miles de granadinos. Algo que ya se implementa en México, aunque no por parte de la tecnológica estadounidense.

Con información de EFE.