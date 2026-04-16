Policía de Chicago investiga una amenaza de bomba en casa de John Prevost, hermano del papa León XVI

La policía de Chicago investiga un incidente de una presunta bomba en la casa del hermano del papa.

La policía de Chicago investiga una amenaza de bomba contra una casa en los suburbios de la ciudad en la que vive John Prevost, el hermano del papa León XVI.

Según confirmaron medios locales, las autoridades de New Lenox respondieron a un llamado de emergencia sobre las 18:30 horas, tiempo local, del miércoles sobre una amenaza en la residencia.

Tras inspeccionar la zona y evacuar a las personas que estaban dentro de la casa y los vecinos contiguos, los agentes de policía determinaron que la amenaza de bomba “no tenía fundamento” y que no “había artefactos explosivos ni materiales peligrosos”, según detalló el departamento de policía en un comunicado publicado en redes sociales.

El incidente sigue bajo investigación mientras las autoridades determinarán cuál fue el origen de la amenaza, agregó el texto.

El ‘pleito’ de Trump con el papa León XVI

Este suceso se da en medio de los crecientes roces entre el Vaticano y la Casa Blanca, ante las críticas de León XVI, el primer Papa estadounidense, a las políticas del Gobierno de Donald Trump y la guerra en Irán y las agresivas réplicas del mandatario y los miembros de su Gabinete.

El pasado 12 de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió contra el papa León XIV y dijo que es “terrible en política exterior” aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a “dejar de complacer a la izquierda radical”.

“El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a “concentrarse en ser un gran papa, no un político”, porque “está perjudicando a la Iglesia católica”.

“No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido”, declaró.

Las palabras de Trump contra el papa León XIV provocaron una ola de indignación entre la comunidad católica y parte de la política de Estados Unidos.

Ante sus dichos, León XVI el lunes a bordo del avión papal que “no tiene miedo a la administración Trump” y que “seguirá levantando la voz para construir la paz”.

El papa y el presidente de su país de nacimiento han protagonizado hasta ahora varios desencuentros, pero el desencadenante fue la condena de León XIV a la amenaza del republicano con acabar con “toda una civilización” en su guerra con Irán.

Aunque sin citar su nombre, el papa la ha tachado de inaceptable y ha animado a los fieles a “comunicarse” con los congresistas para pedir paz.