EU restringe visas a personas que apoyen a sus rivales en la región: ‘Ya afectó a 26 individuos’

El Departamento de Estado señaló que la restricción ya ha sido aplicadas a 26 individuos en distintos países. (Foto: Shutterstock)

El gobierno de Donald Trump anunció este jueves 16 de abril nuevas restricciones de visa dirigidas a personas de países de la región que respalden a adversarios de Washington.

A través de un mensaje en redes sociales, el Departamento de Estado de Estados Unidos explicó que la medida forma parte de una política ampliada que busca frenar actividades consideradas contrarias a la seguridad y estabilidad regional.

“El Departamento de Estado está restringiendo las visas estadounidenses para personas de países de nuestro hemisferio que apoyan a nuestros adversarios en socavar los intereses de Estados Unidos en la región”, acusó.

‘Hay 26 individuos afectados en varios países’

El Departamento de Estado señaló que la restricción ya ha sido aplicadas a 26 individuos en distintos países, aunque no se precisaron identidades ni las naciones involucradas.

La administración estadounidense subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para proteger los intereses nacionales y reforzar su influencia en América Latina y el Caribe, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.

“La Administración Trump continúa trabajando por el pueblo estadounidense y promoviendo la seguridad y prosperidad de nuestra región”, indicó.

EU revisará redes sociales de mexicanos para visa

El pasado 1 de abril, la Embajada de México en Estados Unidos advirtió que el Departamento de Estado había ampliado, desde el pasado lunes, “la revisión de redes sociales y presencia en línea para más categorías de visas de no inmigrante”.

“Tus cuentas de redes sociales deben permanecer públicas durante tu proceso. Tenerlas privadas puede retrasar su trámite de visa”, escribió en un mensaje en redes sociales la cancillería a cargo del embajador Ronald Johnson.

En esa misma publicación, explicó que esta inspección aplicará -además de para la H‑1B (y sus dependientes) y las visas F, M y J- a los solicitantes de visas: A-3, C-3 (trabajadores domésticos), G-5, H-3, H-4 dependientes de H-3, K-1, K-2, K-3, Q, R-1, R-2, S, T y U.

Por lo tanto, la revisión se hará para tipos de visa como reunificación familiar, que para 2024, fueron 63 por ciento del total de las 1.3 millones de visas de inmigrantes aprobadas, intercambio y trabajo.

Aseguró que esta medida va en la línea de que “cada decisión de visa es una decisión de seguridad nacional”.

“Una visa de Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, exclamó el organismo diplomático.

Con información de EFE