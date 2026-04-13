Donald Trump elimina publicación que lo mostraba como Cristo: ‘Era un médico que sanaba’

Donald Trump defendió su decisión de publicar la imagen y negó que buscara una representación religiosa. El mandatario afirmó que interpretó la ilustración como una representación de sí mismo en un rol médico. [Fotografía. EFE, Truth Social]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó este lunes una imagen publicada en su red Truth Social en la que aparecía representado como una figura similar a Jesucristo.

La publicación, difundida un día antes, provocó una reacción adversa entre asociaciones y figuras católicas, incluso dentro de sectores conservadores cercanos al mandatario.

La imagen, aparentemente generada con inteligencia artificial, mostraba a Donald Trump vestido con túnicas mientras tocaba a un paciente enfermo frente a una bandera estadounidense. El contenido permaneció en su cuenta durante más de 12 horas antes de ser retirado sin explicación oficial.

La reacción incluyó críticas de comentaristas conservadores. Isabel Brown, presentadora de un podcast católico, calificó la publicación como “repugnante e inaceptable” y señaló que representaba una interpretación errónea del momento religioso que atraviesa parte de la sociedad estadounidense.

Donald Trump [Fotografía. EFE, Truth Social]

¿Qué dijo Donald Trump tras retirar la imagen?

Tras retirar la imagen, Donald Trump defendió su decisión de publicarla y negó que buscara una representación religiosa. El mandatario afirmó que interpretó la ilustración como una representación de sí mismo en un rol médico.

El lunes, durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca, sostuvo que la imagen lo mostraba “como médico, haciendo que la gente mejore” y reiteró su postura al afirmar que él “sí hace que la gente mejore”.

El presidente también arremetió contra los medios de comunicación, a los que acusó de distorsionar el sentido de la publicación y de amplificar la controversia.

Donald Trump arremete contra el papa León XIV

La difusión de la imagen ocurrió en un contexto de confrontación directa con el papa León XIV, quien se pronunció en contra de la guerra en Irán iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Antes de publicar la imagen, Donald Trump criticó al pontífice y lo calificó como “débil con el crimen” y “terrible en política exterior”. También expresó que no desea un líder religioso que cuestione las decisiones del presidente estadounidense.

El papa León XIV respondió a las declaraciones al señalar que no teme a la administración de Trump y aseguró que continuará pronunciándose en favor de la paz. “Seguiré levantando la voz para construir la paz”, dijo ante la prensa.

La publicación eliminada no fue un caso aislado. El año anterior, Donald Trump difundió otra imagen en la que aparecía vestido como papa, que también fue generada con inteligencia artificial.

Con información de EFE y Bloomberg