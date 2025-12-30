Choque de trenes en vías a Machu Picchu deja una persona muerta y 30 heridos: ¿Cómo fue el accidente?

Dos trenes que llevaban turistas a la ciudadela de Machu Picchu, la ‘joya del turismo’ de Perú, chocaron frontalmente este martes 30 de diciembre dejando al menos un muerto y alrededor de 30 heridos.

Según el concesionario de la vía férrea, el accidente ocurrió a las 13:20 hora local en un sector cercano a un sitio arqueológico llamado Qoriwayrachina y a otro conocido Pampaccahua, en el distrito de Machu Picchu. La ciudadela inca está ubicada a unos 53 kilómetros de la ciudad de Cusco, la capital regional.

El impacto sucedió en Pampacahua, un sector de difícil acceso donde únicamente pasan los rieles en paralelo al río Vilcanota. Las primeras imágenes mostraron que el choque ocurrió en un sector donde existe una única vía donde los trenes circulan en ambos sentidos.

¿Quién es la persona que murió en el choque de trenes en Perú?

El capitán Jhonatan Castillo Gonzales, de la región policial Cusco, donde se encuentra Machu Picchu, dijo por teléfono a The Associated Press que tras la colisión de los trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail se confirmó el fallecimiento del trabajador ferroviario Roberto Cárdenas Loayza, 61 años, maquinista de la empresa Inca Rail.

Entre los turistas heridos de Machu Picchu había peruanos y extranjeros, añadió la policía, pero sin dar más detalles sobre el accidente ferroviario.

Videos difundidos por la prensa local mostraban abolladuras y lunas rotas en las partes frontales de los trenes en una zona rural donde no se veían casas en los alrededores.

Algunos pasajeros estaban sentados y otros echados sobre la vegetación junto a maletas y mochilas. Otros turistas intentaban usar sus celulares para comunicarse.

El jefe policial de Cusco, general Julio Becerra, aseguró antes a la prensa local que todavía no se conocía las razones de la colisión. “No recuerdo de ningún choque de este tipo en el pasado”, indicó.

Ninguna de las empresas de transporte ferroviario se ha pronunciado hasta el momento.

La ciudadela de Machu Picchu fue construida en el siglo XV como santuario religioso, ceremonial, astronómico y agrícola durante el apogeo de la cultura Inca y se ubica en el sureste peruano a 2 mil 490 metros de altitud, en una zona limítrofe llena de bosques, entre los Andes y la Amazonía. Por día ingresan hasta 5 mil 600 personas, según datos oficiales.

El ferrocarril a Machu Picchu es la ruta más utilizada por los turistas que visitan la ciudadela inca, con un trayectoria de aproximadamente 43 kilómetros que comienza en la localidad de Ollantaytambo y llega al municipio de Machu Picchu, a través de cañones y escarpados paisajes andinos y selváticos a lo largo del río Vilcanota.

Con información de EFE