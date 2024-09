‘Me estaba desvaneciendo’: Guía de turistas narra cómo fue la volcadura en Machu Picchu

Segundos después de que un autobús con turistas mexicanos sufrió un accidente en Machu Picchu, en Perú, Ronald Johan Sikos Ccanccahua sintió que se desmayaba, pero no podía desfallecer. La vida de unas 20 personas estaba en riesgo y el guía de turistas estaba al frente de un grupo de mexicanos.

“Me estaba desvaneciendo”, recuerda Ronald Johan, quien fue una de las personas lesionadas en el accidente del autobús de la empresa Consettur que se volcó el lunes 16 de septiembre cuando regresaba de la ciudadela inca de Machu Picchu.

Ronald Johan relató a El Financiero que el autobús de la empresa Consettur sufrió el despiste y la volcadura cuando descendía por la zigzagueante ruta que va hacia el pueblo de Aguas Calientes. El vehículo cayó unos 15 metros por una pendiente.

autobús perú

“No sabía qué hacer. Tenía la responsabilidad de cuatro mexicanos y todos pedían apoyo. Yo tenía golpes en la espalda y en la pierna, pero al ver que ellos estaban más graves, tenía que hacer el esfuerzo para auxiliarlos. No había personas que nos pudieran apoyar”, recuerda el guía de turistas.

Entre los mexicanos que viajaban en el autobús que va de Machu Picchu Pueblo hasta la Ciudadela de Piedra estaban: Verónica Pedraza Rojas, Jorge Polanco Cantu, Rafael Pedraza García y Juana María Arredondo, quienes resultaron fuertemente lesionados tras el accidente.

“Mis pasajeras como la señorita Verónica y Juana estaban muy graves. Las tenía que ayudar, era mi responsabilidad”, recuerda el guía de turistas.

No los Olviden 📣 Los Mexicanos heridos tras el accidente en @MachuPicchuOF siguen esperando que los regresen a #México para ser operados . Escuchen a Vero, quien tiene fracturada la cadera y el fémur… @SRE_mx @aliciabarcena pic.twitter.com/iklnHaEVhi — Lourdes mendoza (@lumendoz) September 17, 2024

Hospital de Perú no tenía médicos suficientes para atender a mexicanos heridos

Johan, quien trabaja como guía de turistas desde hace cinco años, aseguró que el hospital en el pueblo de Aguas Calientes al que fueron llevados los turistas extranjeros heridos carecía de personal y de medios para auxiliar a los afectados.

“Cuando llegamos al pueblo de Aguas Calientes, nos trasladaron a la Clínica O2 Cusco, pero no había suficiente personal en el hospital para que nos pudieran ayudar, no solo a mí, sino a todos los hermanos que estaban en el autobús. Muchos heridos tenían fracturas de magnitudes graves y en el hospital no había suficientes camillas ni sillas de ruedas para todos”, explicó.

¿Cuántos turistas resultaron heridos en el accidente del autobús en Machu Picchu?

Tras el despiste y volcadura del camión, al menos 34 turistas, entre mexicanos, italianos, chilenos y guatemaltecos, fueron hospitalizados con múltiples fracturas.

“El personal médico estaba escogiendo a qué pacientes atender. Yo era el único peruano que estaba en esa clínica y me dejaron ahí botado. Nadie me daba la importancia de sacarme una radiografía, pese a que mi columna me dolía. Aun así, pedía que atendieran a mis pasajeros, debido a que necesitaban más ayuda. Yo, por mi cuenta, acudí a una clínica natural y fue ahí donde me dijeron que tenía mi columna dañada”, declaró.

#Urgente Bus de la empresa Consettur que traslada turistas de Machu Picchu Pueblo al Parque Arqueológico se despistó hoy en la carretera Hiram Bingham. pic.twitter.com/AzugnsZErB — Cusco Post 🇵🇪 - Noticias del Cusco (@cuscopost) September 16, 2024

Después del accidente del autobús en Perú, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena Ibarra, confirmó que entre los heridos se encuentran cuatro mexicanos con múltiples fracturas, por lo que abrió la línea de emergencia de la Embajada de México en Perú para auxiliar a los connacionales.

En este sentido, Johan pidió a las autoridades de Cusco que investiguen a a la empresa Consettur debido a que la compañía de autobuses hasta el momento no ha respondido por los daños.

“Se tiene que hacer una buena investigación, hay personas que van a perder su trabajo, entre ellos yo. Se tiene que reponer todos esos daños que nos han hecho a todos nosotros”, concluyó.

Con información AP.