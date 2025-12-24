34 buscarán la presidencia en Perú en 2026: ¿Qué sabemos de los candidatos y por quién votará la gente?

Las elecciones de Perú en 2026 tendrán a una cantidad récord de candidatos a escaños en el Congreso y en la Presidencia.

Las elecciones generales de Perú de 2026 probablemente contarán con un número récord de aspirantes a la Presidencia, a juzgar por los resultados del período de inscripción formal que ya ha concluido.

La autoridad electoral JNE informó el miércoles que 34 candidatos presidenciales habían presentado la documentación necesaria para aparecer en las papeletas de abril de 2026, mientras que mil 383 candidatos aspiran a ocupar escaños legislativos.

La presentación de la documentación no significa que las candidaturas sean oficiales, ya que la JNE aún debe evaluar si cumplen todos los criterios. Sin embargo, en la práctica, la presentación se considera una clara señal de que la gran mayoría de ellos aparecerán efectivamente en las papeletas.

Actualmente, el campo está muy abierto. Según una encuesta de Ipsos publicada esta semana, ningún candidato tiene más del 10 por ciento de los votos y el 48 por ciento de los encuestados no tiene preferencia. Los tres candidatos mejor clasificados son los conservadores Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, así como el centrista Mario Vizcarra, aunque están tan cerca que se encuentran dentro del margen de error.

Ganar la Presidencia de Perú podría ser una perspectiva arriesgada. Siete de los doce jefes de Estado que han gobernado Perú desde 1990 se han enfrentado a órdenes de detención. Actualmente, cuatro de ellos están cumpliendo condenas penales en un centro construido expresamente para ello, que es oficialmente la cárcel presidencial del país.

La campaña aún no se ha calentado y es probable que no se intensifique hasta justo antes del día de las elecciones. Un considerable 37 por ciento de los votantes no tiene previsto elegir a su candidato hasta una semana antes de las elecciones del 12 de abril. Otro 41 por ciento afirma que “se mantendrá firme” y no apoyará a ningún candidato o no votará. La probable segunda vuelta se celebraría en junio.

Esto sugiere que, en la actualidad, las campañas solo luchan por ganar el pequeño número de votos en Perú, posiblemente aliado clave de Estados Unidos a futuro, que realmente están en juego, alrededor del 22 por ciento según la encuesta.