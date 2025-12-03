Trump indulta al congresista texano Henry Cuellar: ¿Por qué su crimen involucra a México?

Cuellar y su esposa fueron acusados en 2024 de aceptar sobornos de dos entidades extranjeras, entre ellas un banco mexicano. (Fotos: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el indulto al congresista demócrata de Texas, Henry Cuellar, y a su esposa Imelda, acusados de recibir sobornos, bajo el argumento de que fueron víctimas de una persecución del anterior gobierno de Joe Biden.

“El ‘deshonesto’ Joe utilizó al FBI y al Departamento de Justicia para ‘eliminar’ a un miembro de su propio partido después de que el muy respetado congresista Henry Cuellar se pronunciara valientemente en contra de la política de fronteras abiertas y de la catástrofe fronteriza de Biden”, aseguró Trump en su red social, Truth Social.

Cuellar fue acusado en mayo de 2024 de aceptar 600 mil dólares en sobornos de un banco mexicano y de una empresa energética controlada por el gobierno de Azerbaiyán, a cambio de utilizar su cargo para beneficiar a dichas entidades.

“Joe ‘el dormilón’ persiguió al congresista, e incluso a su maravillosa esposa, Imelda, simplemente por decir la VERDAD”, escribió Trump tras cargar contra los demócratas y acusarlos de ser una “amenaza total y absoluta para la democracia”.

“Por la presente anuncio mi indulto total e incondicional al querido congresista de Texas Henry Cuellar y a Imelda. Henry, no te conozco, pero esta noche puedes dormir tranquilo: ¡tu pesadilla por fin ha terminado!“, apuntó.

¿Cuáles eran los cargos contra el congresista Henry Cuéllar y su esposa en EU?

La acusación formal contra Henry Cuellar, de 68 años, en el Distrito Sur de Texas lo señalaba a él y a su esposa Imelda Cuellar, de 67, de participar en dos esquemas de soborno, influencia extranjera ilícita y lavado de dinero.

Según documentos judiciales, desde diciembre de 2014 hasta noviembre de 2021, la pareja presuntamente aceptó 600 mil dólares en sobornos de dos entidades extranjeras: una compañía de petróleo y gas, propiedad del gobierno de Azerbaiyán, así como un banco con sede en la Ciudad de México.

Los sobornos presuntamente se blanquearon mediante contratos de consultoría falsos y a través de una red de empresas fachada e intermediarios vinculados a compañías fantasma, propiedad de Imelda Cuellar, quien habría realizado poco o ningún trabajo legítimo bajo dichos contratos.

A cambio de los sobornos pagados por la compañía de petróleo y gas azerbaiyana, el congresista Cuellar presuntamente acordó usar su cargo para influir en la política exterior estadounidense a favor de Azerbaiyán.

En el caso de los sobornos pagados por el banco mexicano, el congresista presuntamente habría accedido a asesorar o presionar a altos funcionarios del Poder Ejecutivo de Estados Unidos para favorecer los intereses del banco.

El representante demócrata por Texas, Henry Cuellar, en el Congreso en Washington el 10 de abril del 2024. (Mark Schiefelbein/AP)

Tanto el congresista estadounidense como su esposa enfrentaban los siguientes cargos, cada uno con su pena máxima correspondiente:

Dos cargos de conspiración para cometer soborno a un funcionario federal y para que un funcionario público actúe como agente de un principal extranjero sujeto a registro bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, con una pena máxima de 5 años por cada cargo.

Dos cargos de soborno a un funcionario federal, con hasta 15 años por cargo.

Dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico por servicios honestos, con hasta 20 años por cargo.

Dos cargos por actuar como agente de un principal extranjero sin registrarse bajo FARA, con penas de hasta dos años por cargo.

Un cargo de conspiración para lavar dinero, con una pena máxima de 20 años.

Y cinco cargos adicionales de lavado de dinero, también con hasta 20 años de prisión por cada uno.

Cuellar agradece a Trump; confía en reelegirse en 2026

En declaraciones a reporteros, Cuellar dijo que el indulto le tomó por “sorpresa”. Dio las gracias al presidente Trump y se mostró confiado que ganará la reelección en los comicios de medio mandato de noviembre de 2026.

Este se suma a varios indultos polémicos de Trump, como el de los responsables del asalto al Capitolio; el del ex congresista republicano George Santos, encarcelado por fraude; o el del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico.

Con información de EFE.