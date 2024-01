Caso Colosio: ¿Qué es el indulto y por qué piden a AMLO concederlo a Mario Aburto?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado la petición que hizo el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, de conceder el indulto a Mario Aburto, quien fue acusado y sentenciado por el asesinato del excandidato Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Mario Aburto está en prisión desde hace 29 años y recibió una sentencia de 42 años de prisión por este crimen, pero saldrá de la cárcel 12 años antes de que se cumpla su condena.

A propósito de la petición de Colosio Riojas sobre dar el indulto a Aburto, esto es lo que significa. “El indulto es un perdón, pero que no anula ni invalida la responsabilidad, aunque sí permite liberarse de la sentencia, de la prisión”, según explicó Arturo Zaldívar, con Ciro Gómez Leyva.

El exministro detalló que ocurre en casos humanitarios y si se cometió algún error grave durante el proceso.

El indulto lo concede el presidente y también pueden hacerlo los gobernadores en el caso de delitos locales.

Sin embargo, Zaldívar agregó que “No hay ninguna obligación ni jurídica ni política de ningún presidente de conceder un indulto. Es una facultad que tiene y deberá valorar tanto la situación jurídica como si es conveniente o no resolverlo de esta forma”.

En octubre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el indulto presidencial será de manera excepcional a petición del pleno de alguna de las cámaras del Congreso y expresando razones y fundamentos.

“Cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada”, detalla.

¿Qué le respondió AMLO a Colosio?

Durante su conferencia matutina de este martes, AMLO habló sobre la petición de Colosio Riojas de dar “carpetazo final” al asesinato de su padre.

“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio que me pide que yo indulte, quiero contestar que no puedo hacerlo, sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar, yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así”, detalló el mandatario.

López Obrador agregó que no tiene intención de utilizar una situación así con fines políticos, pero sí pidió que no haya impunidad sobre este crimen.