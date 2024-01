AMLO rechaza petición de Luis Donaldo Colosio Riojas: ‘No puedo indultar a Mario Aburto’

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina este martes 30 de enero de 2024 desde Palacio Nacional, en donde se informó sobre los avances en el lanzamiento de la vacuna Patria, el panorama de COVID-19 en México, entre otros temas políticos y económicos.

¿Qué pasó en la ‘mañanera’ de AMLO de hoy 30 de enero?

AMLO rechaza petición de Luis Donaldo Colosio para indultar a Mario Aburto

“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio que me pide que yo indulte, quiero contestar que no puedo hacerlo, sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar”, dijo López Obrador sobre el tema.

COVID-19 en México: Variante JN.1 predomina, por encima de influenza y VSR

La variante JN.1 de COVID, conocida como Pirola, se convirtió en el virus de mayor circulación en el país en las últimas semanas, colocándose por encima del Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y el de la Influenza, informó el subsecretario de Salud, Ruy López.

Al principio de la temporada invernal, el virus de la influenza y el VSR predominaban en el país, pero la situación cambió en las últimas dos semanas epidemiológicas, como puede observarse en la gráfica.

Circulación de virus respiratorios en México.

A pesar del repunte de casos COVID provocado por la variante, López aclaró que hay una amplia disponibilidad de camas para los pacientes infectados.

Hasta el 26 de enero, la Red IRAG reportó 215 camas generales ocupadas de 3 mil 899 que se encuentran en todo el país, lo que equivale al 6 por ciento de ocupación. En cuanto a camas con ventilador, se reportaron 24 ocupadas de 2 mil 85, lo que equivale al 1 por ciento de ocupación.

Las camas corresponden a 639 unidades de salud que reportan estos datos, de 686 que se encuentran bajo supervisión.

Vacuna Patria: ¿Cuántas dosis se producirán al mes?

Tras haber obtenido una opinión favorable sobre el uso de la vacuna Patria, el laboratorio fabricante Avi-Mex recibirá un certificado de buenas prácticas de manufactura y comenzará a producir entre 1.7 y 2.5 millones de dosis mensuales durante los primeros tres meses, informó el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Svarch.

Será a partir del 15 de febrero cuando se reúnan todos los elementos necesarios para otorgar dicho certificado, detalló el funcionario.

El Comité de Moléculas Nuevas (CMN) de la Cofepris avaló el uso de emergencia de la vacuna Patria en población adulta el pasado 26 de enero. El grupo concluyó que se trata de un biológico seguro y eficaz para prevenir el contagio de SARS-CoV2; cuenta con una efectividad equivalente a la de otras vacunas que ya se aplican y brinda protección frente a las variantes que actualmente circulan en el país.

Cabe aclarar que la vacuna Patria aún requiere de la autorización final de la Cofepris para obtener su registro sanitario.

La mañanera de AMLO en VIVO hoy 30 de enero