‘Mañanera’ de Xóchitl Gálvez: Sigue EN VIVO el minuto a minuto de su conferencia

Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), estrena hoy lunes 29 de enero las “Mañaneras de la verdad”, conferencias en vivo y similares al presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con información del reportero Israel Aldave, las conferencias de Gálvez se centrarán en debatir los datos aportados por el Gobierno Federal, además de combatirá las fake news generadas en redes sociales.

Por ello, se prevé que sus coordinadores serán los encargados de dar las conferencias diarias, las cuales se transmitirán desde la casa de campaña de la panista, ubicada en la colonia Anzures de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Aunque en un inicio se esperaba que este ejercicio iniciara a las 10:00 horas a partir de hoy lunes, este día se informó que sus conferencias arrancarán a las 11:45 am. Se estima que este programa concluya hasta el próximo 29 de febrero, cuando termina el periodo inter campañas.

¿AMLO ‘ve con buenos ojos’ las mañaneras de Xóchitl Gálvez?

El pasado viernes 26 de enero, el presidente López Obrador reaccionó con humor a la nueva estrategia de comunicación que implementará el equipo de Xóchitl Gálvez y aprovechó para lanzar una broma:

“Ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener ‘mañanera’. Me da mucho gusto, es a las 10 de la mañana, no le hace, no crean que los fifís se levantan tan temprano. Pero lo celebro”, dijo en su conferencia matutina.

Además, le pidió a la abanderada de la oposición no utilizar su conferencia solo para atacarlo y sí ofrecer soluciones a los problemas del país.

“Ya una candidata va a hacer una mañanera, pero que no solo se dedique a atacarnos, tiene que presentar propuestas: que nos diga cómo enfrentar a la dictadura de Andrés Manuel, cómo enfrentar el populismo y cómo evitar que se destruya el país”, ironizó.

